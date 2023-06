Francesca di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, Instagram, chi è il fidanzato Manuel

Sta per tornare sul piccolo schermo Temptation Island, il reality show più atteso dell’estate, che mette alla prova le coppie di fidanzati con le tentazioni di single affascinanti e provocatori. Qui le coppie partecipanti sono separate in due villaggi diversi, dove vivono per 21 giorni senza contatti tra loro, ma solo con i single del sesso opposto. Ogni tanto, i fidanzati e le fidanzate possono assistere a dei video che mostrano cosa sta succedendo nell’altro villaggio, e decidere se chiedere o meno un confronto anticipato con il proprio partner. Al termine dell’esperienza, le coppie si ritrovano al falò finale, dove devono scegliere se lasciarsi, rimanere insieme o uscire dal programma con uno dei single.

Temptatio Island 2023: quando inizia e dove vederlo

Temptation Island 2023 andrà in onda lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa, inoltre sarà possibile seguire il programma in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity e su Witty TV. Il numero delle puntate dovrebbe essere sei, come nelle precedenti edizioni. Anche quest’anno Temptation Island è girato in Sardegna, all’ Is Morus Relais,un meraviglioso resort immerso nella natura e affacciato sul mare situato a Santa Margherita di Pula. Tra le coppie che hanno deciso di mettere in gioco il loro amore nell’isola delle tentazioni c’è quella formata da Francesca e Manuel, due giovani che cercano di capire se il loro rapporto ha un futuro o se è meglio chiudere definitivamente.

Chi è Francesca di Temptation Island 2023

Francesca ha 23 anni e vive a Milano. Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata e professionale. Dal video presentazione pubblicato dalla pagina Instagram di Tempation Island si sa che è molto innamorata del suo compagno Manuel con cui ha una storia che va avanti da alcuni anni ma è giunta all’esasperazione e vuole imprimere una svolta alla sua relazione. Vediamo nel dettaglio questa storia d’amore tortuosa!

La storia d’amore con Manuel tra alti e bassi

Francesca e Manuel sono fidanzati da due anni e quattro mesi, ma la loro relazione è caratterizzata da alti e bassi, litigi e ripensamenti. È stata Francesca a scrivere a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre la lascia e dopo un mese ritorna. Lei si dice esausta di questa situazione e vorrebbe che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con lei o no. Lui invece sembra avere dei dubbi sul loro rapporto e non si sente pronto a impegnarsi seriamente. Entrambi sperano che l’esperienza nel programma li aiuti a fare chiarezza sui loro sentimenti e a prendere una decisione definitiva.