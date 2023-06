Manuel di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, Instagram, chi è la fidanzata Francesca

L’estate si scalda con il ritorno di Temptation Island, il reality show che mette alla prova l’amore delle coppie di fidanzati, sfidandoli con le tentazioni irresistibili di single bellissimi e provocanti. Le coppie si separano in due villaggi paradisiaci, dove trascorrono 21 giorni senza comunicare tra loro, ma solo con i single del sesso opposto. Ogni tanto, i fidanzati e le fidanzate possono vedere dei video che rivelano cosa sta accadendo nell’altro villaggio, e decidere se affrontare o meno il proprio partner in un confronto anticipato. Al termine dell’esperienza, le coppie si ritrovano al falò finale, dove devono scegliere se continuare la loro storia, chiuderla definitivamente o iniziare una nuova avventura con uno dei single.

Temptation Island 2023: quando e dove seguirlo

Temptation Island 2023 inizia lunedì 26 giugno 2023 e va in onda in prima serata su Canale 5 dalle 21:30. Il programma è disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Infinity e su Witty TV. Le puntate previste sono sei, come nelle edizioni precedenti. Temptation Island anche quest’anno è ambientato in Sardegna, all’Is Morus Relais, un resort da sogno immerso nella natura e sul mare, situato a Santa Margherita di Pula. Tra le coppie che partecipano al programma c’è quella formata da Francesca e Manuel, due giovani che vogliono capire se il loro amore ha ancora senso o se è arrivato il momento di dirsi addio.

Chi è Manuel di Temptation Island 2023

Su Manuel si conoscono ancora pochi dettagli della vità privata e professionale. Dal video presentazione pubblicato dal canale ufficiale di Temptation Island si può dedurre che è un ragazzo sportivo, che si allena in palestra e ama i tatuaggi visibili su entrambe le braccia. E’ fidanzato da alcuni anni con Francesca ma col suo atteggiamento è arrivato a mettere duramente alla prova la pazienza di quest’ultima: Manuel infatti è oscillante, ha dei momenti in cui si allontana per poi tornare dopo circa un mese. Un tira e molla continuo che ora necessita di una soluzione e risoluzione. Vediamo nel dettaglio questa storia d’amore da montagne russe!

La storia d’amore con Francesca

Francesca e Manuel sono fidanzati da due anni e quattro mesi, ma la loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, litigi e ripensamenti. Lei non ne può più: ogni volta che le cose sembrano andar bene e ricominciare per il verso giusto, lui continua a non essere sicuro e finisce per allontanarsi. È stata Francesca a scrivere a Temptation Island perché appunto Manuel ogni due per tre la lascia e dopo un mese ritorna. Lei si dice esausta di questa situazione e vorrebbe che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con lei o no. Lui invece sembra avere dei dubbi sul loro rapporto e non si sente pronto a impegnarsi seriamente e per questo motivo spera che l’esperienza al reality gli faccia capire cosa prova veramente per Francesca e se vale la pena continuare o meno la loro storia.