Francesca Fagnani: a Belve salta l’intervista a Elettra Lamborghini, ecco perché

Elettra Lamborghini continua a far parlare di sé. La cantante è al centro del gossip per le dichiarazioni fatte dalla sorella Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ora arrivano altre dichiarazioni, ma da Francesca Fagnani.

Elettra Lamborghini chiede di non mandare in onda l’intervista

Francesca Fagnani parla di Elettra Lamborghini e dell’intervista a Belve mai andata in onda. L’intervista per il programma in onda su Rai2 risale a circa 7 mesi fa ma Elettra Lamborghini aveva chiesto di non mandarla in onda oppure di tagliare alcune delle sue risposte.

La Fagnani però non è scesa a compromessi: “Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente“, aveva dichiarato, lasciando intendere di non volersi piegarsi al volere della cantante.

Francesca Fagnani da Cattelan: “Non le erano piaciute le domande politiche”

L’intervista infatti non è andata in onda: “La Rai doveva essere coraggiosa. Ha creato un precedente“. Intervistata ieri sera da Alessandro Cattelan su Rai2, la giornalista è tornata a commentare il caso: “Elettra Lamborghini l’anno scorso ci ha chiesto di non mandarla in onda. Mi è molto dispiaciuto perché è stata un’intervista molto divertente e molto simpatica“. Il problema secondo la Fagnani non erano le domande ma le risposte della Lamborghini: “Quando la sua agente mi ha chiamato mi ha detto che non le erano piaciute le domande politiche, ma io non gliele avevo mai fatte“.