Francesca Manzini: chi è, età, carriera, Instagram, chi è il fidanzato, libro, oggi, RDS

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Francesca Manzini, un’affermata comica, imitatrice e conduttrice radiofonica. Amatissima dal pubblico.

Dagli esordi al debutto di Francesca Manzini

Francesca Manzini, classe 1990, è nata il 10 agosto sotto il segno del Leone, a Roma. È un’attrice ed imitatrice italiana. Suo padre è il team manager sportivo Maurizio Manzini, uno dei dirigenti della Società Sportiva Lazio – ed è proprio grazie a lui che Francesca si appassiona, fin da piccola, al mondo del calcio.

Dopo una lunga gavetta nei villaggi turistici, Francesca ha debuttato nel 2009 nel programma di Rai 1 Festa Italiana con le imitazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Poi nel 2012 è stata fra i doppiatori del programmi tv Gli Sgommati, in onda su Sky, mentre nel 2015 ha partecipato come concorrente al quiz Avanti un altro.

La passione per la radio

Francesca nel 2016 ha esordito in radio affiancando Rossella Brescia e Barty Colucci nel programma Tutti pazzi per RDS e dal 2018 è conduttrice della versione mattutina del programma.

La partecipazione ai programmi

Francesca Manzini nel 2018 è ritornata in Rai nel programma Vieni da me, poi nel 2019 ha partecipato come cantante e ballerina alla prima edizione del talent show Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi. Nello stesso anno ha ricevuto il Premio Simpatia ed è entrata nel cast di Striscia la Notizia, arrivando anche a condurre il tg satirico.

Le sue imitazioni

Tra le sue imitazioni memorabili quelle di:

Platinette

Loredana Bertè

Sandra Mondaini

Virginia Raggi

Elisabetta Gregoraci

Mara Venier

Maria De Filippi

Ilary Blasi

Asia Argento

Sabrina Ferilli

Chiara Ferragni

Giusy Ferreri

Malika Ayane

I problemi alimentari e le curiosità

Durante la sua vita, Francesca ha sofferto di due gravi disturbi alimentari. È stata dapprima anoressica, a soli 18 anni: è arrivata a pesare 47 kg. Una volta sconfitta l’anoressia però, è caduta nel baratro della bulimia. Oggi ha superato tutto e sta finalmente bene.

Tra le curiosità:

È una grandissima tifosa della Lazio.

Non ha mai sostenuto lezioni di dizione e recitazione: è autodidatta.

La passione per le imitazioni è nata a 15 anni, quando si dilettava ad imitare la cantante francese anni ’70 Sylvie Vartan.

Ha lavorato come animatrice per molti villaggi turistici.

La sua seconda passione è la mediazione finanziaria, una materia che l’ha sempre incuriosita.

Chi è il fidanzato, vita privata

Francesca è stata fidanzata con Christian Vitelli, rapporto che sembrava addirittura portare al matrimonio. E poi giunto al capolinea. Ora la comica e conduttrice è felice al fianco di Marco Scimia, un ragazzo di 35 anni che somiglia molto a Johnny Depp.

Instagram: Francesca Manzini punta sui social

Su Instagram è molto seguita. Con l’account @f_manza1 vanta oltre 220 mila followers.