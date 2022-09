Francesca Manzini, chi è il fidanzato Marco Scimia sosia di Johnny Depp: età, lavoro, foto e Instagram

Torna, come ogni giorno su Rai 1, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche la comica e conduttrice radiofonica Francesca Manzini, che ripercorrerà la sua vita: dalla carriera alle imitazioni fino alla vita privata e all’amore per Marco.

Chi Marco Scimia sosia di Johnny Depp

Si chiama Marco Scimia il nuovo fidanzato di Francesca Manzini, già famoso per essere il sosia dell’attore Johnny Depp. Capelli neri lunghi, pizzetto, fisico da fare invidia, Marco ha 35 anni, è di Roma e nella vita, in realtà, fa il barbiere. Più precisamente, sappiamo che è nato a Ladispoli, vicino la Capitale e che, oltre a fare il suo lavoro nel salone, Marco ha partecipato a diversi eventi e serate. Ultimamente è comparso anche nel promo del Grande Fratello Vip.

La storia d’amore con Francesca Manzini

Marco Scimia da un po’ è fidanzato con Francesca Manzini, la nota comica, imitatrice e conduttrice romana. I due sembrano complici e affiatati insieme e sui social, dove sono seguitissimi, condividono spesso scatti della loro vita quotidiana.

Instagram di Marco Scimia

Marco Scimia ha un profilo Instagram e con l’account @marcos_scimia_official vanta oltre 17.000 followers.