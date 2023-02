Francesca Reggiani, chi è l’ex marito: età, lavoro, figlia

La famosa attrice e interprete Francesca Reggiani oggi pomeriggio sarà negli studi di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin, a cui racconterà tutti i suoi segreti, dalla vita privata alla carriera. Gli aspetti sentimentali della sua vita sembrano avvolti nel mistero e le domande sono tante: chi è il padre di sua figlia? I due stanno ancora insieme? Se siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere perché ve lo raccontiamo noi!

Chi è l’ex marito di Francesca Reggiani?

Francesca Reggiani è una celebre cabarettista, attrice e conduttrice e se stare sul palco dei teatri e sui set televisivi le piace molto, quando al centro dell’attenzione c’è la sua vita privata, tende a fuggire. Durante numerosi tentativi da parte di giornalisti, in cui le è stato chiesto chi fosse suo marito, ha sempre eluso la domanda. Si è dichiarata molto gelosa della sua privacy e della segretezza della sua vita al di fuori del lavoro. Pare che sia stata sposata per sette anni e che i due si siano lasciati. Durante un programma tv si è lasciata sfuggire la frase “Dopo la fine del mio matrimonio…” ma non ha voluto aggiungere nessun dettaglio e ha cambiato discorso. L’identità dell’uomo non è mai stata rivelata e rimane misteriosa

La figlia Enrica

Francesca Reggiani è molto riservata e la sua vita privata è ammantata dal mistero. Sappiamo, però, che ha una figlia di nome Enrica Accascina, che la madre ha sempre definito “un miracolo”, perché prima di lei ha subito tre interruzioni di gravidanza non volontarie. Lei e la figlia sembrano essere molto legate, tra le ultime foto delle due, ne spicca una in cui si trovano a Parigi e si dedicano alla visita di mostre d’arte insieme, una grande passione che le unisce. Non solo, nel 2018 Enrica si è laureata e la made l’ha festeggiata a gran voce anche sui social. In questa foto, invece, le augura buon compleanno per i suoi 27 anni. Il padre non compare mai in nessuna foto, magari oggi pomeriggio Francesca rivelerà qualche segreto a Silvia Toffanin?

Il teatro di Francesca Reggiani

L’attrice non si è fatta scalfire dalla fine del matrimonio, vive serena continuando la sua carriera e viaggiando molto anche con sua figlia. Negli ultimi anni si è dedicata completamente al teatro e a ciò che più le piace: i monologhi. Al momento in vari teatri d’Italia è in scena il suo ultimo spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da lei dal titolo “Gatta morta“, che sta facendo un gran successo.