Francesco Angelini, l’ex fidanzato della conduttrice DAZN Marialuisa Jacobelli, è stato arrestato per stalking

Francesco Angelini è stato arrestato per stalking. Il 52enne sarà processato con rito abbreviato davanti al gup di Milano Angela Minerva. La sua ex fidanzata, Marialuisa Jacobelli lo aveva denunciato parlando di un “clima di terrore” causato dall’uomo.

Arrestato Francesco Angelini, ex di Marialuisa Jacobelli

Il 52enne, residente a Monte Carlo, ex fidanzato di Marialuisa Jacobelli, , giornalista sportiva e conduttrice su Dazn, sarà processato con rito abbreviato. Era stato trasferito in carcere a fine giugno perché accusato di stalking ai danni della ex che lo aveva denunciato una decina di giorni prima trovando il coraggio di parlare delle minacce e violenze fisiche e psicologiche subite. Il giorno del suo compleanno la giornalista decise di lasciare l’uomo che, dopo aver visto una suo foto postata su Instagram, avrebbe iniziato a insultarla.

A fine luglio, a seguito delle indagini della Squadra mobile coordinate dal pm Pasquale Addesso, il gip Livio Cristofano ha disposto il processo con rito immediato saltando l’udienza preliminare. Si tratterà di un processo a porte chiuse con sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna.

Minacce e violenze ai danni della Jacobelli

Troncata la relazione con il cinquantenne francese è iniziato “l’incubo”, come descritto dalla Jacobelli. Angelini ha un precedente per lo stesso reato, sempre ai danni di una giornalista. La conduttrice ha dovuto perfino ambiare casa e ha scelto per un periodo di non pubblicare più foto e video sul suo profilo “per paura – come ha riferito – di essere localizzata”. Ad aprile lei gli aveva dato un’altra chance facendolo entrare in casa, ma lui l’ha colpita con “schiaffi e pugni”.