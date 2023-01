Francesco Arca, chi è la compagna Irene Capuano: età, lavoro, oggi, figli, foto e Instagram

Dopo la pausa natalizia oggi i telespettatori possono stare sereni e tirare un sospiro di sollievo perché su Canale 5 tornerà Verissimo, con la prima e imperdibile puntata del 2023. Silvia Toffanin, padrona indiscussa del salotto televisivo, accoglierà in studio nuovi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Proprio come farà Francesco Arca, l’attore che rivedremo presto in tv, a partire dal 13 gennaio su Canale 5, nella seconda stagione di Fosca Innocenti. Tra carriera e vita accanto a Irene Capuano e i suoi due figli.

Cosa sappiamo sulla compagna di Francesco Arca

Si chiama Irene Capuano la donna che ha conquistato Francesco Arca, noto attore toscano che ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro dalla partecipazione a Uomini e Donne. Irene Capuano non è certo un volto sconosciuto: proprio come il compagno anche lei ha partecipato alla trasmissione della De Filippi, nell’edizione 2006-2007, come corteggiatrice di Fernando Vitale, che ha poi lasciato il dating show senza fare la sua scelta. Da lì la Capuano ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e ha avuto una relazione con Thomas De Gasperi (Zero Assoluto).

Non abbiamo, in realtà, molte informazioni personali su Irene: è una mamma felice, innamorata del suo Francesco, nonostante gli alti e i bassi. Tipici di una coppia.

La storia d’amore

Irene Capuano ora è felice al fianco di Francesco Arca. E dal loro amore sono nati due splendidi bambini: Maria Sole, venuta al mondo nel 2015, e Brando Maria, nato nel 2018. “Il suo arrivo mi ha reso fin da subito consapevole che tutto non sarebbe stato più lo stesso” – ha detto Irene a Vanity Fair quando aspettava la sua primogenita.

La diastasi addominale dopo il parto

Recentemente Irene Capuano, oggi 44 anni, ha spiegato di aver iniziato un percorso per curare la diastasi addominale, di cui soffre da dopo il parto. E ha raccontato tutto il suo percorso, passo dopo passo, sui social, dove è seguitissima. E dove ha voluto sensibilizzare sulla tematica, forse ancora poco conosciuta.

Instagram di Irene Capuano

Irene Capuano ha un profilo Instagram e con l’account @irenecapuano vanta oltre 140 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità, molte le foto con la sua famiglia. E con Francesco Arca.