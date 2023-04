Francesco Cicchella: chi è, età, carriera, oggi, imitazioni, foto, fidanzata, Instagram

Il noto comico napoletano Francesco Cicchella sarà uno degli ospiti speciali del Serale di Amici che sta volgendo al termine. Interverrà in studio portando una delle sue strabilianti imitazioni. Quale pezzo reciterà questa volta? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi possiamo raccontare tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita.

Chi è Francesco Cicchella: età, carriera, imitazioni

Francesco nasce a Napoli il 21 marzo del 1989 sotto il segno dell’ariete e oggi ha 34 anni. Sin da piccolissimo si appassiona alla musica e al teatro, così studia pianoforte e canto jazz presso il celebre Conservatorio campano. Il suo talento nella recitazione è evidente, così, a soli 17 anni vince il premio Totò e debutta sul piccolo schermo. Prima con “Cominciamo bene” su rai 3, poi diventa un membro del cast di “Stiamo tutti bene” su Rai 2. Nel 2015 sale sul palco dell’Ariston e interpreta Michael Bublé, così inizia la sua carriera da comico. Tra le imitazioni più celebri ricordiamo: Massimo Ranieri, Achille Lauro, Bruno Mars, Stevie Wonder, Shakira, Francesco Renga, Freddie Mercury e molti altri. La carriera decolla ufficialmente con la vittoria di “Tale e quale show”.

Vita privata: fidanzata, figli, oggi

Il comico è molto riservato sulla sua vita privata, di cui non ama parlare in nessuna occasione. In molti scatti su Instagram appare in compagnia della personal trainer di nome Miriam Piazza, che secondo molti sarebbe la sua fidanzata. Ad ogni modo, è certo che non abbia figli e non ha neanche mai detto di volerne. Indubbiamente è molto concentrato sulla sua carriera. Ad oggi è impegnato in un tour teatrale grazie al quale porta il suo cabaret in tutta Italia.

Foto e Instagram del comico

Francesco Cicchella è un grande amante dei social e ha un’ampia community sul suo profilo personale di Instagram. infatti, vanta oltre 417 mila followers. Condivide molti scatti dal palco del teatro e anche qualche foto del dietro le quinte e della sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori. Siete pronti a vederlo sul palco di Amici?