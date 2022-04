Francesco Gabbani, chi è la fidanzata Giulia: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta dal lunedì al venerdì da Serena Bortone. Per la concludere la settimana in studio arriverà il cantautore e musicista Francesco Gabbani, che questa sera debutterà su Rai 1 come conduttore del primo show ‘ecologico’ Ci vuole un fiore. Con lui Francesca Fialdini e tantissimi ospiti ed esperti.

Chi è Giulia, la fidanzata di Gabbani

Francesco Gabbani è stato legato sentimentalmente alla tatuatrice Dalila Lardella. I due hanno avuto una storia d’amore durata 6 anni: entrambi di Carrara. Hanno anche convissuto per un po’ di tempo, Gabbani ne ha sempre parlato con parole splendide ed affiatate, un rapporto che è stato piuttosto litigarello, ma ora giunto al capolinea. Nel cuore del polistrumentista, cantante e adesso anche conduttore ci sarebbe una nuova fidanzata, Giulia.

La ragazza, di cui non si conosce molto perché discreta e riservata come l’amore con Gabbani che custodisce gelosamente, sembrerebbe essere lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Pare che la giovane sia una collaboratrice del cantante e che i due siano fidanzati da circa due anni, tant’è che avrebbero trascorso insieme il periodo del lockdown. Gabbani avrebbe dedicato proprio a lei il brano ‘Viceversa’, che ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo nel 2020. A Fanpage, il cantante ha spiegato che vorrebbe avere figli, si immagina papà: “Spero prima o poi di farne perché li considero come uno dei sensi della nostra esistenza”.

Chi è Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre del 1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali ed è un noto cantautore e polistrumentista. A soli 4 anni, Francesco ha iniziato a suonare la batteria e a 9 la chitarra. Ha lavorato come fonico e tecnico di palco, poi ha iniziato il suo percorso artistico come musicista suonando blues, funk e jazz e prima di completare gli studi al Liceo Classico a 18 anni ha firmato il suo primo contratto discografico. Ma non solo, ha anche registrato con il progetto Trikobalto un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. Poi ha iniziato la carriera da solista e ha ottenuto un successo dopo l’altro.