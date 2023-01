Francesco Mariottini ad Amici, chi è il ballerino: età, carriera, moglie, foto e Instagram

Francesco Mariottini nasce a Jesi il 6 novembre 1985. A undici anni inizia i corsi di danza moderna nella sua città. Nel 2000 ottiene una borsa di studio che lo porta a Firenze, presso la scuola del Balletto di Toscana e Opus Ballet, diretta da Cristina Bozzolini e Rosanna Brocanello.

Il ballerino Francesco Mariottini ad Amici

Segue corsi di tecnica classico-accademica e contemporanea, oltre a numerosi stage con insegnanti di chiara fama quali Stefania Di Cosmo, Victor Litvinov, Raffaele Paganini, Marco Pierin, Frédéric Olivieri, Fabrizio Monteverde, Bruno Collinet. A partire dall’anno successivo prende parte al musical Passeggeri di Daniel Tinazzi e danza nella compagnia giovanile del BdT alcune coreografie, anche da solista, create da Fabrizio Monteverde, Orazio Messina, Rosanna Brocanello, Arianna Benedetti, Daniel Tinazzi e Alessandro Bigonzetti.

A diciotto anni entra nel corpo di ballo dello Stuttgart Ballet, in cui danza pezzi di repertorio classico e contemporaneo (Romeo e Giulietta, La Bella Addormentata, Onegin, La Bisbetica Domata, Un tram chiamato desiderio su coreografie di John Cranko, John Neumeier e Marcia Haydée). Nel settembre del 2005 entra a far parte della Compagnia Aterballetto, sotto la direzione di Mauro Bigonzetti, dove esegue anche ruoli da solista danzando in varie parti del mondo tra cui New York, Houston, Messico, Cina, Nuova Zelanda e in Europa.

Da ottobre 2008 si specializza nell’insegnamento della tecnica contemporanea e modern-jazz e prende la direzione artistica della scuola Umbria Ballet di Gubbio. In seguito danza in vari gala e serate di danza in qualità di freelance ed ospite. Instaura una collaborazione con le giovani compagnie italiane Emox Balletto di Beatrice Paoleschi e MM Contemporary Dance Company di Michele Merola. Nel settembre del 2015 entra a far parte della compagnia tedesca Stadttheater Giessen – Tanzcompagnie come Solista e l’anno successivo inizia a lavorare con la prestigiosa compagnia del Balletto di Monte-Carlo guidata dal coreografo-direttore Jean-Christophe Maillot sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa Carolina di Hannover. Attualmente è Solista Principale stabile della compagnia.

Francesco e l’ex Alessandra Tognolini. Oggi è papà?

Della vita privata di Francesco Mariottini, si sa ben poco. Al momento, si dice sia sposato con una donna e abbia un figlio, ma sono tutti rumors provenienti da persone che dicono di conoscerlo. Di sicuro, ai tempi di concorrente ad Amici, fu fidanzato con la ballerina Alessandra Tognolini, con cui addirittura andò a convivere per un anno e mezzo.

Instagram

Il ballerino Francesco Mariottini, su Instagram lo si può trovare al profilo @fra.m.official. E’ seguito da 23.300 followers. Sul proprio profilo, pubblica foto da modello, selfie e momenti dedicati alla sua professione: la danza.