Amici 22, anticipazioni registrazione 19 gennaio 2023: ospiti, la sfida di Samu, serale ed eliminati di domenica 22 gennaio

Dopo il caso del Capodanno, della noce moscata o di quei tatuaggi fatti da soli con l’inchiostro, il talent Amici è pronto a ritornare in tv. Anche se da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di quella vicenda, ancora avvolta nel mistero, che però ha portato all’eliminazione diretta di Tommy Dali, allievo del team di Rudy Zerbi, e di Valeria Mancini, in arte ‘Guera’, che ha perso la sfida contro Cricca. Ma cosa succederà nella puntata che andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, domenica 22 gennaio? Oggi pomeriggio, come sempre, verrà registrata la puntata. Tra sfide, gare, giudici e quel serale che si avvicina sempre di più.

La sfida tra Samu e Paki ad Amici

Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate dal sito SuperguidaTv, la puntata di domenica si aprirà con la sfida, rimasta in sospeso, tra il ballerino Samu, del team di Emanuel Lo, e Paki. Samu, insieme ad altri suoi amici, era finito nella polemica dopo il ‘Capodanno gate’ ed era, quindi, finito in sfida. Ma, a differenza di Maddalena (anche lei ‘punita’), il giudice aveva deciso di sospendere la sfida. E di rivedere i due ballerini nella puntata di domenica. E non solo nell’hip hop. Come andrà a finire? Samu verrà eliminato?

Gare di ballo e di canto, gli ospiti

Archiviata la sfida, Amici va avanti. Come sempre tra gare di canto e di ballo. La scorsa settimana Alessandro Cattelan aveva giudicato i cantanti, con Angelina in testa alla classifica, mentre Federico Leli, Garrison ed Irma di Paola avevano valutato i ballerini e avevano premiato Isobel. Cosa succederà nella puntata di domenica 22 gennaio? Qualcun altro riuscirà ad ottenere la tanto ambita maglia del serale, che ora è solo nelle mani di Ramon, ballerino di Alessandra Celentano? D’altra parte quello resta lo scoglio più duro, ma l’obiettivo è uno: ottenere quel pass. E arrivare al serale!

Articolo in aggiornamento