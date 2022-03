Francesco Montanari, chi è l’ex marito di Andrea Delogu: età, carriera, film, figli, matrimonio, Instagram, nuova fidanzata Federica Sorino

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche la conduttrice Andrea Delogu. Ma conosciamo meglio l’ormai ex marito, l’attore Francesco Montanari.

Chi è Francesco Montanari, film e serie tv dell’attore

Francesco Montanari è nato a Roma il 4 ottobre del 1984 ed è un noto attore. Si è diplomato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica ed è diventato famoso per la sua partecipazione, nel ruolo del ‘Libanese’, in Romanzo Criminale – la serie tv. Nel 2009 ha preso parte al film Oggi Sposi e ha partecipato anche a diversi spettacoli teatrali. Ha collezionato un successo dopo l’altro, tra serie tv sul piccolo schermo e grandi film: recentemente, nel 2021, ha iniziato le riprese per la nuova fiction di Sky ‘Impero’, che presto vedremo.

Il matrimonio con Andrea Delogu

Francesco Montanari nel 2016 si è sposato con la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, poi i due nel gennaio del 2021 hanno annunciato la separazione.

Chi è la nuova fidanzata

L’attore pare abbia ritrovato la serenità al fianco di Federica Sorino, che nella vita lavora come psicologa. I due, insieme, si sono presentati sul red carpet dei Cinemagia Movie Awards a Roma.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @francesco_montanari_official vanta 173 mila followers.