Francesco Pannofino, chi è il figlio Andrea: età, oggi, foto e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Verissimo, in onda su Canale 5 condotto dalla bravissima Silvia Toffanin. In studio oggi ci saranno tantissimi ospiti speciali, tra questi anche il celebre attore e doppiatore Francesco Pannofino, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Parlerà anche dell’adorato figlio Andrea. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Il figlio di Francesco Pannofino

Emanuela Rossi e Francesco Pannofino sono stati sposati per molti anni e dal loro amore è nato un figlio di nome Andrea. Tuttavia, i due hanno divorziato nel 2006 a causa di una brutta crisi di cui non hanno voluto rivelare i dettagli. Tuttavia, questa scelta non è stata definita perché i due si sono riuniti cinque anni dopo e si sono anche risposati. La separazione per Andrea non è stata facile, ma ha imparato a gestire la situazione. Non sono mai mancati i litigi con il padre, dato il loro carattere fumanti. Andrea ha raccontato: “Da bambino vedevo Boris, vedevo mio padre che si arrabbiava e mi colpiva. Crescendo, non riuscivo a vedere più mio padre che si arrabbiava ma Renè Ferretti”. Ad oggi sono più saggi e litigano meno, ma non per il calcio. Il padre è laziale, mentre Andrea è un grande romanista.

Andrea Pannofino: età, oggi lavoro

Andrea Pannofino è figlio d’arte, dato che entrambi i genitori fanno parte del mondo dello spettacolo e dirigono il doppiaggio italiano. Sin da piccolo, lui ha respirato questo clima in famiglia e ha deciso di seguire le orme dei genitori. Non conosciamo la sua data di nascita precisa, ma sappiamo che è nato a Roma, oggi ha 23 anni e si considera ancora un ragazzo molto giovane. Ha già avuto qualche breve ruolo: ha partecipato alla serie che ha reso famoso il padre: Boris, ma non solo. Ha recitato in: Poker Generation del 2012 e La partita del 2019.

Vita privata, foto e Instagram

Sulla sua vita privata, il ragazzo è molto riservato e non ama condividere troppe informazioni. Ha dichiarato che gli piace viaggiare e ama l’avventura, ma non sappiamo se al suo fianco ci sia una dolce metà. Per quanto riguarda la famiglia, ha sempre raccontato di essere molto orgoglioso dei suoi genitori. Durante un’intervista ha raccontato: “Sono fiero di loro sia come professionisti sia soprattutto come persone, non mi hanno mai fatto mancare niente. Volevo ringraziarli di questo”. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram: