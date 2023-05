Francesco Pannofino, chi è la moglie Emanuela Rossi: età, lavoro, oggi, matrimonio, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Verissimo, in onda su Canale 5 condotto dalla bravissima Silvia Toffanin. In studio oggi ci saranno tantissimi ospiti speciali, tra questi anche il celebre attore e doppiatore Francesco Pannofino, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore. L’amore della sua vita è Emanuela Rossi, ma tra loro c’è stata una brutta crisi durata per cinque anni. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Matrimonio tra Emanuela Rossi e Francesco Pannofino

Emanuela Rossi e Francesco Pannofino sono stati sposati per molti anni e dal loro amore è nato un figlio di nome Andrea, che sta seguendo le orme dei genitori. Tuttavia, i due hanno divorziato nel 2006 a causa di una brutta crisi di cui non hanno voluto rivelare i dettagli. Tuttavia, questa scelta non è stata definita perché i due si sono riuniti cinque anni dopo e si sono anche risposati. Tuttavia, hanno deciso di non tornare a vivere insieme. Secondo le ultime voci di gossip pare che si siano lasciati di nuovo, sarà vero?

Chi è Emanuela Rossi: età e lavoro

Emanuela Rossi è nata a Roma il 24 gennaio del 1959 e oggi ha 64 anni con una grande carriera alle spalle. Lei è una delle più grandi doppiatrici italiane, tant’è che spesso è anche la direttrice del doppiaggio. La sua carriera è strabiliante, ha prestato la voce a tantissime delle più grandi attrici americane. Ha iniziato doppiando Inter Nisson, interprete di Pippi Calzelunghe, poi Carrie-Anne in Matrix, Brenda Stong in Vesperate Housewives. Ricordiamo anche che è la doppiatrice ufficiale di: Nicole Kidman, Angelina Jolie, Uma Thurman, Emma Thompson, Michelle Pfeiffer e tantissime altre.

Foto e Instagram della doppiatrice

Non sappiamo se Emanuela Rossi e Pannofino stiano ancora insieme oppure no, perché le opinioni sono discordanti e loro non hanno preso una posizione chiara davanti le telecamere. Di recente, lei ah dichiarato: “Siamo un nucleo familiare molto affettuoso e molto coeso, anche se non viviamo nella stessa casa. Ora Andrea proviamo a collocarlo da qualche altra parte visto che vive con me ancora”. Ha anche continuato: “Noi facciamo anche un lavoro particolare, siamo poco a casa e siamo abituati da sempre a vivere con questa assenza-presenza”. Per rimanere aggiornati potete seguirla sul suo profilo Instagram: