Francesco Paolantoni: chi è, età, carriera, chi è la moglie, vita privata, figli, altezza, Instagram, personaggi

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Direttamente da Amici, talent show di successo di Canale 5, da Mara Venier arriverà Stefano De Martino, il ballerino e conduttore che sarà in studio con gli amici Vincenzo De Lucia, l’imitatore, e l’attore Francesco Paolantoni.

Chi è Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo del 1956 ed è un noto attore comico e commediografo molto stimato. È nato a Napoli da padre marchigiano e madre napoletana, poi a metà degli anni ’70 si è iscritto alla Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli e ha recitato per oltre un decennio in varie compagnie teatrali.

L’esordio

Nel 1986, insieme a Stefano Sarcinelli, Paolantoni ha portato in scena allo Zelig di Milano lo spettacolo Fame, saranno nessuno e si è classificato primo al festival di Grottamare Cabaret amore mio. Paolantoni, in seguito, è apparso anche in diverse trasmissioni televisive, ha partecipato come attore e ha collaborato ai testi nella commedia scritta, diretta e prodotta da Vincenzo Salemme la gente vuole ridere.

Il debutto al cinema e i successi

Na è a metà degli anni ’90 che è arrivata la sua consacrazione grazie ai vari personaggi che interpreta nella trasmissione condotta dalla Gialappa’s Band, Mai dire Gol. Il suo debutto cinematografico, invece, risale al 1985 con Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli, poi a questo seguono Fatalità di Ninì Grassia con Nino D’Angelo, L’amore molesto, Hotel Paura, Baci e abbracci di Paola Virzì, Terra bruciata, Liberate i pesci di Cristina Comencini, con il quale ha ottenuto la candidatura al Nastro d’argento come miglior attore non protagonista. Nel 2002, tra l’altro, è stato tra i protagonisti di Bimba ed è comparso in alcuni episodi della soap Un posto al sole nel ruolo di Max Peluso. Poi, nel 2020 ha partecipato come concorrente alla decima edizione di Tale e Quale Show e dal 2016 è una presenza fissa nello show di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile.

Chi è la moglie, Instagram

Ma veniamo alla vita privata, di cui si sa ben poco: l’attore non è sposato e non ha figli. Su Instagram è seguitissimo, con l’account @francescopaolantoni vanta 181 mila followers.