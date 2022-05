Domenica In Show, anticipazioni puntata 27 maggio 2022: chi sono gli ospiti di stasera

Novità in casa ‘Domenica In‘. Dopo le classiche puntate della domenica, quelle che hanno accompagnato i telespettatori di Rai per diverse settimane, Mara Venier ha deciso di stravolgere il palinsesto per una serata speciale. Questa sera, infatti, andrà in onda in diretta il programma per festeggiare, insieme a tantissimi ospiti, la fine della tredicesima stagione, che ha visto al timone Mara Venier. Una conduttrice d’eccellenza con ben 30 anni di carriera alle spalle.

Il Volo e Renzo Arbore a Domenica In Show

Tra i tanti ospiti e amici ci saranno i ragazzi de Il Volo, che dopo l’Eurovision Song Contest torneranno a esibirsi per un omaggio all’indimenticabile Enzio Morricone e lo faranno anche con la canzone vincitrice di Sanremo 2015 ‘Grande Amore’. E ancora, per lo spazio dedicato alla musica ci sarà Renzo Arbore, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanesi, che canterà uno dei suoi cavalli di battaglia ‘Io faccio ‘o show’.

Alessia Marcuzzi torna in tv

Grande attesa, poi, per il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, amica di Mara Venier che si esibirà con una canzone a sorpresa. E si racconterà a cuore aperto.

Tutti gli altri ospiti di Mara Venier per Domenica In Show

E ancora, ospite Gigi D’Alessio, che al pianoforte canterà alcuni dei suoi più grandi successi. Stefano De Martino, reduce dal successo di Stasera tutto è possibile, sarà protagonista di momenti divertenti e di gioco con Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che vestirà i panni di Mara Venier. Dalla padrona di casa, poi, interverrà in collegamento Luciana Littizzetto, mentre il regista Ferzan Ozpetek sarà al tavolo con l’attrice Serra Yilmaz. Infine, per lo spazio dedicato alla musica ci sarà Ornella Vanoni, mentre Shel Shapiro, con la sua band, si esibirà sulle note di ‘La leggenda dell’amore eterno’.