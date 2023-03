Francesco Piccolo, chi è lo scrittore: età, carriera, libri, moglie, figli, teatro e vita privata

Nuovo appuntamento con il salotto televisivo di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone e in onda tutti i giorni si Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo. Ma cosa sappiamo su di lui e sulla sua vita privata? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

La biografia di Francesco Piccolo, dagli esordi al successo

Francesco Piccolo è uno scrittore, sceneggiatore e autore televisivo. Il suo nome è legato a tantissime produzioni dai film, ai libri, fino ad arrivare ai programmi televisivi. Nato a Caserta nel 1964 ha scritto numerosi testi edito da Einaudi. Nel 2014 ha vinto il premio Strega con il libro “Il desiderio di essere come tutti”. In carriera, oltre ad essere un autore più che prolifico, è anche docente Universitario: dal 2018 ha ottenuto la cattedra del master Arti del racconto dove insegna il corso di adattamento cinematografico e televisivo. Tanti i riconoscimenti ricevuti sin qui: 3 David di Donatello, 4 nastri d’argento, 4 globi d’oro, oltre ad un elevato numero di candidature per questi ed altri premi importanti.

Libri famosi Francesco Piccolo, l’ultimo libro “La bella confusione”

Tra i suoi testi maggiormente celebri troviamo Storie di primogeniti e figli unici, E se c’ero dormivo, Il desiderio di essere come tutti, Momenti Trascurabili. Negli anni più recenti ha scritto L’animale che mi porto dentro, Satyriccon mentre nel 2023 è uscito il suo ultimo libro intitolato La bella confusione.

Televisione, sceneggiature famose

Come detto l’autore ha lavorato molto per la televisione in questi anni. Lunghissimo l’elenco delle sue sceneggiature da Caos calmo, passando per il Caimano e Notti magiche, fino ad arrivare, negli ultimi anni, a Il Colibrì e alla Vita bugiarda degli adulti. A La7 ha condotto Quello che (non) ho ed ha partecipato come co-autore ai Festival di Sanremo 2013 e 2014. Per la Rai il suo nome compare anche in altre produzioni come Binario 21, Falcone e Borsellino, Viva il 25 aprile, Vieni via con me.

La vita privata di Francesco Piccolo, chi è la moglie, figli

Lo scrittore è sposato con Gabriella D’Angelo. La coppia, che vive a Roma, ha due figli che si chiamano Camilla e Andrea. Sembrerebbe che nel libro Il desiderio di essere come tutti lo scrittore abbia rivelato di aver tradito la compagna nonché mamma dei suoi figli. A Vanity Fair, a questo proposito e in merito alla sua relazione privata, ha dichiarato:

“La amo e spero di stare con lei tutta la vita. Il tradimento? C’è sempre una quota di invenzione”

Instagram, il profilo social dello scrittore

Su Instagram lo scrittore è presente con il profilo ufficiale @fra.ncescopiccolo che conta ad oggi più di 10mila followers.