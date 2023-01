Francesco Salvi, chi è: età, moglie, figli, vita privata, condanna e biografia dell’attore

Anche oggi, come sempre del resto, andrà in onda su Rai 1 un’altra imperdibile puntata in compagnia del salotto di Serena Bortone, il suo programma di attualità ”Oggi è un altro giorno”, sempre sul pezzo per narrare la contemporaneità attraverso tanti ospiti, interviste e approfondimenti a tema che vi terranno compagnia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023. Tra gli ospiti speciali attesi oggi, ci sarà anche Francesco Salvi, l’attore comico e cabarettista che darà il suo contributo nella puntata che a breve avrà inizio. Certamente il suo nome non vi è nuovo, ma siete davvero sicuro di sapere proprio tutto di lui? Se volete scoprire qualche curiosità in più continuate a leggere questo articolo!

Chi è l’attore comico e cantante

Francesco Salvi è un attore, comico, cabarettista e cantante. Francesco Salvi è nato a Luino il 7 febbraio 1953, dunque ad oggi ha 69 anni. Ecco una scheda riassuntiva del suo profilo, con le informazioni più importanti da tenere a mente:

Nome d’arte: Francesco Salvi

Data di nascita: 7 febbraio 1953 (sabato)

Età: 69 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Attore, Cantante, Comico

Titolo di studio: Laurea

Luogo di nascita: Luino

Altezza: 175 cm

Peso: 81 kg

È tifoso della Juventus

Vita privata, moglie e figli

Sulla sua vita privata, Francesco Salvi è stato sempre molto discreto. Ad ogni modo, il grande amore della sua vita è una donna che si Angela. Stando alle precarie informazioni che abbiamo a disposizione, pare che i due si siano conosciuti al matrimonio del fratello della donna e, ancora giovani, convolati a nozze poco tempo dopo. Proprio mentre Francesco Salvi frequenta la facoltà di Architettura è Angela, all’epoca sarta, a prendersi cura di lui, anche sul fronte economico. Forse l’unico rimpianto di un amore così lungo e duraturo, è solamente quello di non aver mai avuto un figlio. Francesco Salvi stesso ha raccontato durante un’intervista di averci provato per anni, senza mai riuscire.

La condanna di Francesco Salvi

Nel mese di giugno 2007 Francesco Salvi è stato protagonista di un episodio che poi sarebbe sfociato in un procedimento giudiziario. L’artista si trovava in auto imbottigliato da una lunga coda di macchine, nei pressi di Varese. Aveva intenzione di sorpassare tutte le auto, e così ha accelerato ignorando lo stop di un agente. Nel 2012 Salvi fu condannato a sette mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale.

(Foto da francescosalviattore, Instagram)