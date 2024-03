Francesco Totti e il flirt con Samantha De Grenet. La showgirl: “Solo una storia, non lo amavo”

Tra vecchie e nuove fiamme, emergono altre donne dello spettacolo che avrebbero avuto del tenero con l’ex capitano della Roma.

Totti non avrebbe avuto un flirt solo con Flavia Vento. Prima ancora di “Unica” e dello tsunami di gossip che hanno investito il suo matrimonio, l’ex capitano della Roma avrebbe incontrato lungo la sua strada un’altra donna, con cui si vocifera ci siano stati momenti da ricordare.

Samantha De Grenet e Totti: “Una storia che nessuno ha mai raccontato”

A rivangarli è proprio lei, Samanta De Grenet, che durante l’ultima puntata di “Storie di donne al bivio” (in onda il 9 marzo) ha raccontato a Monica Setta alcuni attimi vissuti a fianco del calciatore. Bisogna fare un bel passo indietro però, quando Totti si era appena lasciato con Maria Mazza. Samantha De Grenet lo conobbe durante un concerto di Antonello Venditti al Circo Massimo e, tra luci, candele e musica. Quella serata deve aver fatto breccia e poche settimane dopo, come raccontato dalla showgirl, i due si sono ritrovati in Sardegna, per divertirsi insieme con le moto d’acqua nel mare cristallino. “Guidavo io, un’onda anomala lo face finire in alto mare”, ha raccontato De Grenet durante “Storie di donne al bivio”. Temeva che si fosse infortunato. “Se ho rotto il campione, chi mi farà tornare a Roma?”.

Anni bellissimi, in cui i due finirono al centro di pettegolezzi e gossip. Ma la verità è un’altra e l’ex velina ci tiene a dirlo. “Non è mai stato vero amore, anche se avrebbe potuto”. I motivi erano troppo seri. “Ero troppo amica della sua ex, Maria Mazza”. In più, la De Grenet non avrebbe mai accettato di essere di nuovo accanto a un calciatore famoso. “Ne avevo avuto già uno, e mi era bastato”, ha confidato in trasmissione.