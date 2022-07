Francesco Totti e Ilary Blasi si dicono addio dopo 20 anni: ecco cos’è successo

Quasi 20 anni di amore puro, vero, unico che ha fatto emozionare tantissimi tifosi, e non solo Lui innamorato perso di lei, che le ha dedicato uno dei goal più importanti della carriera senza neanche conoscerla. Lei, all’inizio in disparte nelle tribune che non si fidava troppo. Avevano lui 24 anni e lei neanche 20 quando hanno iniziato a conoscersi, poi ad amarsi e a costruire la meravigliosa famiglia insieme. E oggi, quella storia che non sarebbe mai dovuta finire, è arrivata al capolinea.

Leggi anche: Ilary Blasi torna a parlare della presunta crisi con Francesco Totti: ‘Si fida sempre delle persone sbagliate’

Francesco Totti e Ilary Blasi

Insieme, erano una cosa sola. A distanza di anni i loro occhi brillavano come il primo giorno. Fino a qualche settimana fa. Tutto questo sembra così surreale. Alcuni, dopo la notizia, dicono di non credere più all’amore. Altri, dichiarano che avevano già capito tutto dalle prime segnalazioni di Dagospia, che proprio qualche settimana fa aveva pubblicato alcune voci della presunta rottura dei due e del tradimento del calciatore con Noemi Bocchi. Fatti smentiti però dalla coppia con diverse storie Instagram e alcune interviste.

Le prime indiscrezioni

I più attenti però, hanno notato che da quel periodo i due si facevano vedere sempre meno spesso insieme. Vacanze separati, viaggi lontani, nessuna foto, niente che poteva in qualche modo vederli insieme, felici. E così sono iniziate nuovamente le indiscrezioni. Alcuni dicono di aver visto il calciatore, nuovamente, con la donna con cui avrebbe tradito Ilary, Noemi Bocchi. Ma niente è confermato.

Altri invece hanno parlato di presunti tradimenti anche da parte di Ilary, rapporti controversi tra le famiglie della coppia, discussioni nate dopo l’addio al calcio. Anche queste però, rimangono solo voci. La coppia vuole tenere lontani i gossip per preservare la cosa che, nonostante tutto, non li dividerà mai: i loro figli.

Il divorzio

Il comunicato dovrebbe arrivare alle 19:00. Di comune accordo, metterebbero fine così alla loro storia d’amore. Increduli i fan aspettano quest’orario per saperne di più.. In tanti già fanno i programmi su come si sistemeranno ora le cose. Il patrimonio, l’enorme villa all’Eur, l’organizzazione di Francesco dove lavoravano i parenti di Ilary e così via.. Cose che, ovviamente, rimarranno nel privato. Purtroppo, anche le storie d’amore più belle finiscono.. e non ci resta che rimanere con il ricordo di due talenti che ci hanno regalato momenti indimenticabili.