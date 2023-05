Franco Antonello, chi è la moglie: età, oggi, il figlio Andrea

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata con Domenica In su Rai 1, con la dolce compagnia di Mara Venier. Accoglierà in studio tanti ospiti speciali, tra cui anche Andrea Antonello, un ragazzo autistico e il papà Franco. Insieme hanno creato un progetto per sensibilizzare sul tema e stanno avendo grandi risultati. Racconteranno la loro storia a cuore aperto e parleranno anche di Bianca, la mamma di Andrea. Ecco chi è il papà di Andrea e tutto quello che sappiamo su di lui.

La storia di Andrea Antonello

Andrea Antonello è un giovane ragazzo nato nel 1993 a Castelfranco Veneto, oggi ha circa 30 anni ed è autistico. Il padre si chiama Franco Antonello e da sempre lo aiuta e si prende cura di lui. Ha fondato anche un’organizzazione sociale che si chiama “I bambini delle fate“. Franco nel 2010 ha mollato tutto ed è partito con Andrea e la moto per un lungo viaggio in Sudamerica di tre mesi. La moglie, Bianca, è rimasta a casa con il figlio più piccolo. I due hanno viaggiato da Miami all’Amazzonia. Si sono capiti, abbracciati e da questa meravigliosa avventura è nato un libro, oggi best seller mondiale: “Se ti abbraccio non aver paura”, da cui è stato tratto anche un film molto acclamato dalla critica: “Tutto il mio folle amore” di Salvatores, uscito nel 2019. Andrea, grazie alla scrittura facilitata, ha scritto molti libri in cui racconta com’è essere autistici, anche se ogni esperienza è diversa. Ecco i testi che ha scritto:

Sono graditi visi sorridenti, nel 2013

Baci a tutti, nel 2015

Le parole che non riesco a dire, 2016

La valigia Aran, del 2020

Chi è Bianca, la moglie di Franco Antonello: età, lavoro, oggi

La moglie di Franco Antonello è più riservata di lui, infatti su di lei si hanno pochissime informazioni. Sappiamo soltanto che si chiama Bianca e ha 54 anni. I due si sono sposati nel 1989 e hanno dato alla luce due figli: Andrea e Alberto. La diagnosi di autismo è arrivata quando Andrea aveva solo due anni e aveva iniziato a mostrate comportamenti un po’ irrequieti. Franco non ha mai nascosto il fatto che per anni, la sua famiglia ha vissuto nel dolore. Poi hanno capito che non c’è nulla di cui essere tristi, ma serve solo rimboccarsi le maniche e trovare gli strumenti giusti, creando una rete sociale. Anche Bianca lavora per “I bambini delle fate”.

Il progetto “I bambini delle fate”

“I bambini delle fate” è un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di raccogliere i fondi per i progetti a sostegno dell’autismo e della disabilità. Non solo, è anche un punto di supporto per le famiglie in difficoltà con figli autistici o disabili. Franco Antonello ha raccontato in un’intervista: “Io questi ragazzi non li voglio più chiusi nei centri, non li voglio più da soli. Li voglio in mezzo alla gente, voglio vedere che ridiamo assieme. Quindi qui proviamo a dare quell’immagine”. Hanno anche una pagina Instagram su cui potete rimanere aggiornati sui loro progetti: