Franco Battiato: chi era, carriera, canzoni, frasi, moglie, malattia, come è morto

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier più amato e seguito di sempre dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti, per lo spazio dedicato alla musica, Maria Maionchi, Marino Bartoletti e Andrea Scanzi, che ricorderanno Franco Battiato, il grande cantautore scomparso il 18 maggio 2021. Poi, oggi verrà presentato il docu-film ‘Il coraggio di essere Franco’ in onda su Rai 1 mercoledì 18 maggio.

Dagli esordi al debutto di Franco Battiato

Franco Battiato, all’anagrafe Francesco Battiato, è nato a Ionia (CT) il 23 marzo del 1945. Viene ricordato per essere stato un cantautore, compositore e anche regista italiano, sicuramente un musicista tra i più influenti degli ultimi 50 anni in Italia grazie al suo eclettismo.

Dopo l’iniziale fase di musica leggera della seconda metà degli anni ’70, è passato al rock progressivo e all’avanguardia nel decennio seguente, con lavori considerati importanti anche all’estero. Nel 1979 ha pubblicato L’Era del Cinghiale Bianco primo lavoro con la Emi Italia, ma da quel momento ha deciso di allontanarsi dalla musica sperimentale per passare a un personale pop d’autore. Tra i suoi successi ricordiamo Patriots (1980) e La voce del Padrone (1981), con Battiato per più di un anno ha venduto oltre un milione di copie. Nella sua lunghissima carriera ha regalato al mondo brani indimenticabili come Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare ma anche brani “meno conosciuti” come Gli Uccelli. In toto Battiato ha regalato 42 album.

Una delle frasi più celebri che oggi torna alla memoria di tutti è estrapolata proprio dalla sua canzone più famosa : La Cura.

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore / Dalle ossessioni delle tue manie / Supererò le correnti gravitazionali / Lo spazio e la luce per non farti invecchiare / E guarirai da tutte le malattie / perché sei un essere speciale / ed io, avrò cura di te.

Con chi ha collaborato durante la carriera

Franco Battiato nel corso della sua carriera ha collaborato con tantissimi artisti e amici. In particolare con due figure chiave: il maestro, compositore e violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Sgalambro. Battiato, poi, si è cimentato anche in altri campi, come la pittura e il cinema ed è stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre targhe e un Premio.

La morte e il funerale di Franco Battiato

Nell’ottobre del 2019 il manager Francesco Cattini, in occasione della promozione dell’ultimo album, ha annunciato il ritiro di Battiato dal mondo della musica. Poi il 18 maggio del 2021 è arrivata la terribile notizia, quella della morte del cantautore, che si è spento a 76 anni nella sua casa di Praino di Milo, stroncato da una malattia degenerativa. I funerali si sono svolti, in forma privata, nella cappella di Villa Grazia e le sue ceneri sono state tumulate nel cimitero di Riposto, presso la cappella di famiglia.

Chi è la moglie, vita privata

Della vita privata del grande cantautore si è sempre saputo ben poco: quel che è certo è che Battiato non ha avuto né moglie né figli. Battiato è sempre stato legato profondamente alla mamma Grazia Patti, che è scomparsa nel 1994 a 92 anni. Lui è sempre stato molto riservato, non ha mai amato la vita mondana: a questa, infatti, ha preferito la sua residenza di Milo, alle pendici dell’Etna, dove ha avuto come vicino di casa il collega Lucio Dalla. Suo fratello Michele, invece, è stato consigliere comunale a Milano per il Partito Repubblicano Italiano.

Il documentario su Rai 1 ‘Il coraggio di essere Franco’

Su Rai 1 mercoledì, a un anno dalla morte di Franco Battiato, verrà trasmesso un documentario scritto e diretto da Angelo Bozzolini. Il film ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana. Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, il documentario cercherà di restituire un ritratto inedito dell’artista, grazie al racconto della nipote Cristina Battiato e al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music.