Franco Califano, chi è l’ex compagna Mita Medici: età, carriera, oggi, vita privata, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, quella di giovedì 30 marzo, la padrona di casa accoglierà in studio i suoi affetti stabili e i suoi ospiti per ricordare, almeno nella prima parte della trasmissione, il grande Franco Califano. A raccontare una delle voci italiane più amate di sempre, il cantautore Dario Baldan Bembo coautore con Califano, tra le altre, della celebre “Minuetto”, l’attrice ed ex compagna del “Califfo” Mita Medici ed il giornalista Marino Collacciani autore del libro “Francamente Franco – Il vero volto di Califano”. Con loro, anche il cantautore Franco Simone.

Cosa sappiamo su Mita Medici

Mita Medici, all’anagrafe Patrizia Vistarini, è nata a Roma il 20 agosto del 1950 ed è una nota cantante e attrice, attiva fin dalla seconda metà degli anni sessante del ’90. Lei è stata interprete di fotoromanzi e presentatrice, nonché ex compagna di Franco Califano. Figlia dell’attore Franco Silvia, nel 1965, quando aveva 15 anni, ha vinto il concorso Miss Teenager Italiana al Piper Club di Roma, poi ha deciso di cambiare e mettere come nome d’arte quello di Mita Medici. Così ha esordito nel film L’estate, poi ha preso parte a diverse pellicole come Non stuzzicate la zanzara, Colpo di sole, Come ti chiami amore mio?

La ragazza del Piper e l’incontro con Califano

La Medici, presto, è diventata nota come Ragazza del Piper e la band veneta Le Orme le ha dedicato la canzone Mita, Mita. Così si è avvicinata al mondo della musica e ha partecipato alla Caravella dei successi con il brano Nella vita c’è un momento. Nel 1970, invece, ha esordito in tv in uno sceneggiato, poi ha presentato il Cantagiro e ha cantato la sigla iniziale scritta da Edoardo Vianello e Franco Califano. Nel 1973, invece, ha condotto con Pippo Baudo Canzonissima ed è stata protagonista di diversi sceneggiati. Fino al 2003, tra gli altri, l’abbiamo vista nella soap opera Un posto al sole e nel 2001 è stata tra i personaggi di Centovetrine.

Il successo in teatro

Televisione, musica, ma anche teatro, dove ha esordito nel 1972 con Garinei e Giovannini in Ciao Rudy. Ma ha preso parte a diverse interpretazioni come Sogno di una notte di mezza estate, Il Gattopardo, Chiacchiere, Il giocattolaio, Il padre, La signorina Giulia. E tanto altro ancora.

Mita Medici, come già anticipato, ha avuto una storia d’amore con Franco Califano, poi però non si è mai sposata. E non ha figli.