Franco Califano: chi era, età, carriera, canzoni, moglie e figlia, patrimonio

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, quella di giovedì 30 marzo, la padrona di casa, i suoi ospiti e gli affetti stabili ricorderanno il grande Franco Califano, a dieci anni dalla sua scomparsa. A raccontare una delle voci italiane più amate di sempre, il cantautore Dario Baldan Bembo coautore con Califano, tra le altre, della celebre “Minuetto”, l’attrice ed ex compagna del “Califfo” Mita Medici ed il giornalista Marino Collacciani autore del libro “Francamente Franco – Il vero volto di Califano”. Con loro, anche il cantautore Franco Simone.

Dagli esordi al debutto di Franco Califano

Franco Califano è nato a Tripoli il 14 settembre del 1938 ed è morto a Roma nel 2013, esattamente dieci anni fa. Lui è stato un grande cantautore, attore, produttore discografico, soprannominato Il califfo. Durante la sua splendida carriera, infatti, ha pubblicato ben 32 album, ha scritto tra poesie e canzoni oltre 1.000 opere. E ha venduto oltre 20 milioni di dischi: ha collaborato con artisti come Mia Martini, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Peppino Di Capri, Ricchi e Poveri, Loretta Goggi. E tanti altri.

Il successo come autore (e non solo)

Il Califfo ha collaborato, fin da subito, con molti artisti e ha avuto prima successo come autore. Tra i suoi testi ricordiamo E la chiamano estate, ma anche La musica è finita scritta insieme a Nicola Salerno. E come dimenticare Un’estate fa o Minuetto per Mia Martini, scritta insieme a Dario Baldan Bembo?. Autore sì, ma anche cantante: nel 1976, infatti, è uscito l’album Tutto è il resto è noia, che è restato in classifica per 7 settimane e i tre brani Tutto il resto è noia, Me ‘nnamoro de te e Bimba mia sono tre dei suoi più grandi successi.

Per chi ha scritto, le sue canzoni famose

Da sempre autore di testi e poesie, ha scritto per molti artisti, tra cui:

Mia Martini (Minuetto, La nevicata del ’56, Il guerriero)

Ornella Vanoni (La musica è finita, Quando arrivi tu, Una ragione di più)

Peppino Di Capri (Un grande amore e niente più che ha vinto Sanremo nel 1973)

Bruno Martino (E la chiamano estate)

Edoardo Vianello e Wilma Goich (Semo gente de borgata)

Loretta Goggi

Mina (Amanti di valore)

Patty Pravo

Come cantautore, ecco le sue canzoni più note:

Tutto il resto è noia

La mia libertà

Ti perdo

Un tempo piccolo, brano reinciso da Tiromancino e da Mina.

L’arresto, cosa era successo

Non solo successi nella sua vita. Nel 1984 Califano è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti. Lui è finito in carcere: avrebbe spacciato cocaina per conto del boss Raffaele Cutolo e del malavitoso milanese Francis Turatello. Il califfo non ha mai negato l’amicizia con Turatello, ma si è sempre detto innocente ed è stato poi assolto.

Come è morto

Franco Califano è morto il 30 marzo del 2013, all’età di 74 anni, per arresto cardiaco. Lasciando tutti nello sgomento e nel dispiacere: era amatissimo, imitato e stimato. I suoi testi, le sue canzoni, d’altra parte, hanno fatto la storia della musica italiana.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Franco Califano quando aveva 19 anni ha sposato Rita Di Tommaso. Una relazione breve, ma da quell’amore è nata la figlia Silvia.