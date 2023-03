Franco Califano, chi sono la moglie Rita Di Tommaso e la figlia Silvia: età e rapporto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, quella di giovedì 30 marzo, la padrona di casa accoglierà in studio i suoi affetti stabili e i suoi ospiti per ricordare, almeno nella prima parte della trasmissione, il grande Franco Califano. A raccontare una delle voci italiane più amate di sempre, il cantautore Dario Baldan Bembo coautore con Califano, tra le altre, della celebre “Minuetto”, l’attrice ed ex compagna del “Califfo” Mita Medici ed il giornalista Marino Collacciani autore del libro “Francamente Franco – Il vero volto di Califano”. Con loro, anche il cantautore Franco Simone.

Ma ecco cosa sappiamo sulla moglie Rita Di Tommaso e sulla figlia, l’unica, Silvia.

Chi è la moglie di Califano Rita Di Tommaso

Franco Califano, che ha sempre condotto una vita sregolata, ha avute diverse donne nella sua vita. Ma quando aveva appena 19 anni ha sposato Rita Di Tommaso, sua moglie. Una relazione breve, che ha portato però alla nascita di Silvia, la sua unica figlia. Quel matrimonio è finito presto, dopo poche settimane e Califano ha deciso di andare via quando Silvia aveva appena 5 mesi. Un rapporto difficile, fatto di alti e bassi. Di incontri e scontri. Non abbiamo molte informazioni su Rita Di Tommaso, ma sappiamo che la donna ha sempre parlato alla figlia del Califfo, l’uomo che aveva amato.

Il rapporto con la figlia Silvia

“Non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, lui andò via quando avevo cinque mesi” – ha raccontato a Vanity Fair la figlia Silvia. Che è tornata a Roma per la morte del papà. “Lo rividi quando avevo 11 anni, a casa sua. Mio padre ha 21 anni più di me, all’epoca era ancora un ragazzo. Una mattina, avevo ormai vent’anni, mi sono svegliata e ho pensato: devo conoscerlo”. Silvia, quindi, lo ha chiamato, i due si sono incontrati. “Ci siamo voluti bene, ma ci siamo persi un pezzo di vita insieme. Sono una figlia, ma anche una madre e credo che lui non fosse tagliato per fare il genitore” – aveva raccontato a Dagospia. Silvia, infatti, è mamma della piccola Francesca.