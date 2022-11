Simona Marchini, chi è l’ex marito Franco Cordova: età, carriera, figli, vita privata, Marisa Laurito, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche Simona Marchini, la nota attrice romana che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per l’ex marito, Franco Cordova.

Chi è Franco Cordova, cosa sappiamo

Franco Cordova, detto ‘Ciccio’, è nato a Forlì il 21 giugno del 1944 ed è un ex calciatore, un centrocampista. E’ nato da una famiglia napoletana, ha esordito in serie C con la Salernitana, poi ha debuttato all’Inter di Helenio Herrera. Ma è nel 1967 che è stato ingaggiato dalla Roma, con la quale ha disputato ben 212 partite segnando 9 gol e della quale fu capitano dal 1972 al 1976. Insomma, una carriera brillante e un successo dopo l’altro, fino a quando non è stato squalificato per un anno e due mesi per un suo coinvolgimento nello scandalo del calcioscommesse.

Il successo con la Nazionale

Nel 1975 Cordova ha debuttato in nazionale contro la Polonia, sempre allo Stadio Olimpico di Roma. Poi contro la Finlandia, un mese dopo, ha disputato la sua seconda e ultima gara con la maglia azzurra. Ha concluso la carriera durante la militanza all’Avellino, nel 1980.

Le sue caratteristiche tecniche

Franco Cordova è un centrocampista con classe cristallina, dotato di un dribbling secco e micidiale.

Il matrimonio con Simona Marchini

Franco Cordova nel 1970 è stato sposato con Simona Marchini, figlia di Alvaro e all’epoca presidente della Roma. Ma nel 1980 i due hanno deciso di separarsi. Successivamente, dal 2001 al 2002, è stato sposato con Marisa Laurito: i due dopo 7 mesi di fidanzamento sono convolati a nozze, ma quel rapporto è durato davvero poco. Cordova non ha figli.