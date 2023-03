Franco Godi: chi è, età, carriera, pubblicità, moglie, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre all’attore e regista Fabrizio Gifuni, anche il compositore, musicista, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore discografico Franco Godi. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Franco Godi

Franco Godi è nato a Milano il 10 giugno del 1940, ma è cresciuto a Prato, dove ha iniziato la sua attività di musicista e autore componendo con un proprio gruppo musiche per programmi di Radio Firenze. Il debutto, però, è arrivato nel 1963 come cantante con il 45 giri Bikini di visione, pubblicato dalla Galleria del corso, etichetta di proprietà di Teddy Reno e inciso a Milano negli studi di Renato Carosone. Lui, ispirandosi allo stile jazzistico di Quincy Jones e Armando Trovajoli, è stato autore di numerose colonne sonore per cortometraggi e film di animazione, tra cui quelle dei film di Bruno Bozzetto Allegro non troppo e Vip mio fratello Superuomo.

Gli spot pubblicitari di Mr Jingle

Godi è conosciuto con l’appellativo di Mr Jingle. Il motivo? Lui è stato l’autore delle musiche di numerosi spot pubblicitari, molto famosi, all’interno di Carosello. E ha composto la favola musicale Susanna in viaggio per la luna, con protagonista Susanna, testimonial dei formaggini Invernizzi. Ma non solo. Lui ha collaborato con tantissimi registi italiani, e non solo: come fare a non citare Gabriele Salvatores o Vittorio De Sica?

I suoi successi, le sigle per la tv

Il compositore e musicista nel 1976 ha dato via a una sua etichetta discografica, Best Sound e ha prodotto I Gemelli Diversi, Gli Articolo 31, quindi ha avuto un rapporto professionale con J-Ax, Space One. Ma non solo. Lui ha anche lavorato per la tv e ha musicato le sigle di Domenica In, Unomattina, Verissimo. E per la tv ha composto le musiche per la fiction Don Tonino. Insomma una carriera brillante, costellata di successi. E di musica.

Chi è la moglie, figli

Se da una parte i suoi successi sono sotto gli occhi di tutti, dall’altra sulla vita privata vige il massimo riserbo. Non sappiamo, infatti, se sia sposato o se abbia dei figli. E se sì sicuramente è una donna lontano dai riflettori e dai pettegolezzi. Sapremo qualcosa in più oggi quando si racconterà ai microfoni della Bortone? Chissà…