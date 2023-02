Franco Nero, chi è la moglie Vanessa Redgrave: chi è, figli, vita privata

Franco Nero è uno dei più grandi attori e registi della storia del nostro cinema e nel 2023 torna nelle sale con un nuovo film. La sua vita professionale è stata piena di successi in carriera ma anche la sfera sentimentale ha fatto molto discutere il pubblico. Come per la sua relazione con Dame Vanessa Redgrave famosa attrice britannica con la quale si è sposato alcuni anni fa (dopo avere avuto una relazione insieme negli anni 60): ma cosa sappiamo su di lei? Ecco tutte le informazioni.

Cosa sappiamo sulla moglie di Franco Nero Vanessa Redgrave

Attrice britannica, è nata a Londra nel 1937. Oggi pertanto ha 86 anni. Nella sua lunga carriera ha recitato con successo sia a teatro che al cinema, inoltre la ritroviamo sia come doppiatrice che in televisione. Agli esordi interpretò molti ruolo shakespeariani dopodiché venne lanciata al livello internazionale negli anni ’60 dal regista italiano Michelangelo Antonioni. Lavorò in quegli anni proprio con Franco Nero (Un tranquillo posto di campagna, Dropout, La vacanza) diretta da Tinto Brass. In carriera ha recitato in oltre 50 pellicole: tra i titoli più famosi ricordiamo, oltre a quelli già citati, Morgan matto da legare, le Troiane, I diavoli, Mission Impossible, Deep Impact, ma l’elenco potrebbe proseguire a lungo. Nel 1978 ha vinto l’oscar come Migliore Attrice non protagonista in Giulia, inoltre ha ricevuto altre cinque candidature. Due i Golden Globe vinti mentre nel 2018 ha ricevuto a Venezia il Leone d’oro alla carriera.

La vita privata, il marito Franco Nero

Il 29 aprile 1962 l’attrice ha sposato il regista Tony Richardson, dal quale ha avuto due figlie, Natasha (1963-2009) e Joely (1965). La coppia divorziò nel 1967, dopo che il marito la lasciò per l’attrice Jeanne Moreau. Nello stesso anno sul set del film Camelot conobbe l’attore italiano Franco Nero, dal quale nel 1969 ha avuto un figlio, Carlo. Ma la love story con l’attore e regista italiano non durò molto: entrambi presero altre strade ed ebbero altri partner prima di ritrovarsi in tempi recenti. Ad esempio dal 1971 al 1986 Vanessa Redgrave ebbe una relazione con l’attore Timothy Dalton. Poi però la Redgrave e Nero, ritrovatisi dopo molti anni e altre relazioni come detto, si sono sposati il 31 dicembre 2006: inizialmente mantennero segreto il loro matrimonio, poi, nel 2009, la relazione venne resa pubblica dalla stessa attrice. Il 18 marzo 2009 la figlia Natasha è morta in seguito a un incidente sulle piste da sci. Nel 2010 altri due lutti hanno colpito l’attrice: la morte dei fratelli Corin e Lynn.