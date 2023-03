François Ozon, chi è il regista francese: età, carriera, film, moglie, vita privata, Instagram e Mon crime – la colpevole sono io

François Ozon a Oggi è un altro giorno. Il noto regista francese sarà ospite nel salotto di Serena Bortone, il talk targato Rai in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. E tra i tanti ospiti della puntata ci sarà anche lo sceneggiatore originario di Parigi al cinema con il suo ultimo film Mon Crime – La colpevole sono io. Avremo modo così di conoscerlo più da vicino e ripercorrerne vita privata e carriera. Intanto conosciamolo meglio!

La biografia del registra francese François Ozon, dagli esordi al successo

I suoi film si contraddistinguono per la sua bellezza estetica, per i temi pungenti, per l’umorismo tagliente, talvolta satirico, nonché per la visione schietta della sessualità umano, con cui compone le scene. Oggi ha 55 anni (ne compirà 56 a novembre): nato e cresciuto a Parigi ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come modello prima di virare con decisione proprio sul cinema, laureandosi all’Università in storia del cinema. Dopo diversi cortometraggi nel 1998 arriva il suo primo lungometraggio dal titolo Sitcom. Ma sarà soltanto il primo e l’inizio di una lunga serie di film.

Film famosi François Ozon, premi in carriera

Tra le pellicole associate al suo nome ricordiamo Amanti Criminali, 8 donne e un mistero, Cinqueperdue, Angel – La vita, il romanzo, Nella casa, Grazie a Dio, e tantissimi altri. Oltre alle tante candidature nei principali premi internazionali (Cannes, Berlino, European Film Awards, Venezia, ecc.) nel 2000 ha vinto il Teddy Award per il miglior lungometraggio per Gocce d’acqua su pietre roventi. Nel 2012, tra gli altri, ha ricevuto il premio della Giuria per la Miglior Sceneggiatura per Nella Casa al Festival Internazionale del cinema di San Sebastian.

Ultimo film Mon crime – la colpevole sono io

Nel 2023 è uscito il suo ultimo film dal titolo “Mon crime – la colpevole sono io”. Si tratta di un giallo-drammatico: nel cast Nadia Tereszkiewicz e Rebecca Marder.

La vita privata di François Ozon, Instagram

Il regista ha un fratello che si chiama Guillaume e una sorella di nome Julie. Negli anni scorsi ha dichiarato di essere omosessuale. Su Instagram lo troviamo con il profilo ufficiale François Ozon (@ozonfrancois) seguito da oltre 30mila followers.