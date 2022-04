Frankie hi-nrg mc, chi è il rapper: età, carriera, canzoni, Quelli che benpensano, figli, moglie, Jesus Christ Superstar con Ted Neeley

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta dal lunedì al venerdì da Serena Bortone. Per la concludere la settimana in studio arriverà il rapper Frankie hi-nrg mc, che sarà nel salotto televisivo con Ted Neeley.

Chi è Frankie hi-nrg: il vero nome

Frankie hi-nrg mc, all’anagrafe Francesco di Gesù, è nato a Torino il 18 luglio del 1969 ed è un noto rapper e produttore discografico. Di origini siciliane, è nato a Torino, ma è cresciuto tra Caserta e Città di Castello: è stato attivo fin dall’inizio del movimento hip hop italiano, con il quale ha affrontato tematiche politiche e sociali di rilievo.

La carriera

Frankie ha esordito nella scena musicale nel 1992 con la pubblicazione del singolo Fight da faida, un brano contro le mafie e la corruzione. Poi ha aperto i concetti dei Run DMC e dei Beastie Boys, mentre nel 1993 ha debuttato con l’album Verba Manent, primo album hip hop italiano ad essere stato pubblicato per una major. Nel 1995 il rapper ha pubblicato il singolo Cali di tensione, che ha anticipato l’album e il successo della canzone Quelli che benpensano, realizzata in collaborazione con il cantautore romano Riccardo Senigallia e premiato come brano dell’anno al Premio italiano della musica.

Ma veniamo agli anni duemila. Nel 2003 ha pubblicato il terzo album, da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e ha anche partecipato a Sanremo con la canzone Rivoluzione. Ha scritto per Simone Cristicchi la canzone ‘Meno male’, ha partecipato al brano Numeri e a quello della Mannoia Non è un film e nel 2014 è ritornato sul palco dell’Ariston con i brani Un uomo è vivo e Pedala. Nel 2020 è ritornato sulle scene musicali con il singolo Estate 2020, in cui ha raccontato a modo suo i mesi del lockdown dovuti alla pandemia. il 17 novembre dello stesso anno ha pubblicato un altro singolo, Nuvole.

Oltre la musica

Non solo musica. Sono di Frankie sia la sceneggiatura che la regia dei videoclip di Quelli che benpensano e Autodafè, poi collabora con la trasmissione radiofonica Caterpillar e ha recitato in vari film. L’ultima volta nel 2015, quando ha doppiato Gesù Cristo nel film Dio esiste e vive a Bruxelles. Nel campo umanitario, invece, sostiene da sempre Emergency, a cui ha dedicato la canzone Din Don.

Jesus Christ Superstar con Ted Neeley

Dal 6 al 17 aprile al Sistina di Roma andrà in scena lo spettacolo Jesus Christ Superstar, il musical di Massimo Romeo Piparo, un vero e proprio fenomeno internazionale. Sul palco saliranno proprio il rapper Frankie e il cantante Ted Neeley, il Gesù originale del celebre film di Norman Jewison del 1973. Per Frankie, invece, si tratta di un esordio nel ruolo di Erode, che per la prima volta sarà in versione hip-hop.

Chi è la moglie, figli

Vediamo la sfera sentimentale. Il rapper Frankie hi-nrc mg è sposato con Carolina Galbignani, di cui non abbiamo molte informazioni. La coppia non sembrerebbe avere figli.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @frankiehinrgmc vanta oltre 89 mila followers.