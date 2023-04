Frau Knam, chi è la moglie di Ernst Knam: chi è, vero nome, età, carriera, ricette, uova di Pasqua e vita privata

Frau Knam è il volto rosa della pasticceria, o meglio il “lato pink del cioccolato” come ama definirsi. Insieme al marito, il noto chef della tv Ernst Knam, saranno ospiti a Domenica In in questa giornata di Pasqua. E si racconteranno ai microfoni della bravissima e iconica Mara Venier: ma soprattutto ci parleranno delle loro gustosissime ricette in tema Festività. Intanto conosciamoli più da vicino!

Chi è Frau Knam, il suo vero nome: cosa sappiamo sul lato “pink del cioccolato”

E’ veneziana di nascita ma milanese d’adozione come si legge nel suo sito ufficiale. Il suo vero nome è Alessandra Mion, ma è nota con lo pseudonimo per l’appunto di Frau Knam, dato che è la moglie del Maître Chocolatier Ernst Knam. Dal 2010, anno del loro matrimonio, è diventata “Il lato PINK del cioccolato” come ama autodefinirsi. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Intanto possiamo dire che Alessandra ha iniziato il suo percorso formativo in realtà in tutt’altro settore: ha infatti studiato Giurisprudenza e lavorato successivamente nell’ufficio iconografico di Skira, una famosa casa editrice italiana specializzata in libri d’arte. E’ stato quindi proprio l’incontro con lo chef a cambiarle, in tutti sensi, la vita. Nel 2014 è approdata nell’azienda Knam Srl affiancando l’attività di pasticceria con l’organizzazione di eventi, conferenze stampa, cene, focalizzandosi in particolare sul settore dei matrimoni, da cui è nato A Wedding Story, e sulla progettazione e implementazione di format che dessero ancora più forza al brand Knam.

Frau Knam e la pasticceria

Si tratta, da quanto apprendiamo, di un progetto a 360° iniziato dalla scuola di cucina e pasticceria Knam Experience Cooking Class, dall’inaugurazione alla sua organizzazione, passando per i vari eventi che hanno avuto come protagonisti i prodotti e le iniziative Knam. Poi però, per Frau Knam, è arrivato il salto vero e proprio nella pasticceria, anche se del tutto inaspettata, in un periodo di difficoltà generale dovuta alla pandemia.

Programmi tv Frau Knam

Dopodiché, proprio come il marito Ernst Knam, è arrivato l’approdo nella televisione. Prima partecipando come ospite d’eccezione nel programma Bake Off Italia, dove è presente lo chef da oltre 10 anni, poi come conduttrice di Dolce Quiz. Diverse le partecipazioni e le presenze in Rai: oltre all’ultimo programma poc’anzi citato troviamo la coppia di cuochi pasticceri ad esempio a I fatti vostri, nella rubrica dedicata ai dolci intitolata “la dolceria”.

La vita privata di Alessandra Mion alias Frau Knam

Come detto la sua vita privata e sentimentale, insieme a quella professionale, è legata a doppio filo a quella del marito Ernst Knam. I due si sono conosciuti nel 2009 grazie a una cena organizzata da un’amica in comune, con l’obiettivo di farli conoscere. Ed è stato subito amore a prima vista soprattutto nel momento del dolce, dove Ernst Knam le ha fatto assaggiare la sua inconfondibile mousse mango e frutto della passione. L’anno seguente è arrivato poi il matrimonio. Nel 2023 la coppia, molto affiatata, festeggerà 13 anni di matrimonio.

Instagram Frau Knam

Sui social Frau Knam, ovvero Alessandra Mion, è molto attiva. A questo link, Alessandra Mion (@frauknam), potete trovare ad esempio il suo profilo ufficiale Instagram che ad oggi vanta quasi 90mila followers.

