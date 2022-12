Bake Off Italia 2022, vincitore e classifica finale: la sfida tra Davide Merigo e Chiara Chiasso

Bake Off Italia 2022. Dopo diverse puntate, ecco che nella serata di ieri, 2 dicembre 2022, è arrivato il momento tanto atteso della finale di Bake Off Italia 2022 – Dolci in Forno. Un percorso lungo, faticoso ed arduo per i concorrenti in gioco, ominciato a inizio a settembre. La padrona di casa, Benedetta Parodi, ha così radunato gli ultimi 4 aspiranti vincitori nell’episodio 14 e ha dato il via libera alla finalissima per decretare il vincitore assoluto di quest’ultima entusiasmante puntata. Nella puntata di ieri, dunque, dopo esattamente tre mesi di sfide e programmazione, è stato finalmente eletto il miglior chef tra i 16 in gara presso la Villa Borromeo d’Adda di Arcore. Una finale intensa, ricca di tensione, fibrillazione e colpi di scena, ma ”alla fine, ne resterà uno solo!”. Così, i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno avuto la grande responsabilità di dover decretare un vincitore, esprimendo le loro valutazioni. Ecco, allora, la classifica finale e il vincitore di Bake Off Italia 2022 e chi è stato incoronato vincitore della stagione 2022.

Bake Off Italia 2022, ecco chi sono i concorrenti della decima edizione

Bake Off Italia 2022: vince Davide Merigo

Un episodio senza esclusione di colpi, quello di ieri sera, 2 dicembre 2022: i quattro finalisti hanno dovuto affrontare una prova creativa “La Kek Lapis” e una prova tecnica con “Torta del Giubileo”. Due sfide ardue, che hanno messo a dura prova i loro nervi e la loro capacità professionale. La prova tecnica ha decretato la quarta posizione ottenuta da Ginevra, mentre ha eletto Margherita al terzo posto. Successivamente, la finalissima si è giocata sui Cavalli di Battaglia (dolce da forno, dolce al piatto e monoporzione moderna), ed è qui che si è giocata la grande sfida tra i due finalisti: Chiara e Davide. Alla fine, la classifica finale dell’edizione 2022 è stata la seguente: