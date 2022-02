Frieden Il Pezzo della Pace: quando inizia, anticipazioni, trama e cast della mini-serie di Rai3

Frieden – Il prezzo della pace è in arrivo per questo venerdì, 11 febbraio. La prima visione sarà in chiaro. Si tratta di un dramma storico realizzato da Petra Biondina Volpe nel 2020: è composto da sei episodi che andranno in onda su Rai3 in due serate. L’ambientazione è quella della Svizzera nell’estate del 1945, alla fine del secondo conflitto mondiale e seguirà le vicende di 3 protagonisti: Klara (Anna Walt), Johann (Max Hubacher) ed Egon (Dimitri Stapfer). I 3 cercheranno di ricostruire le loro vite, ma scopriamo insieme la trama!

Per quanto riguarda la prima puntata, che andrà in onda l’11 febbraio 2022, venerdì, alle ore 21.20, ci mostrerà come Klara Frey, una giovane donna proveniente da una famiglia di artigiani, inizierà a lavorare in una casa di accoglienza per rifugiati. Questa esperienza, tuttavia, si rivela essere un trauma: entrare in contatto con i bambini sopravvissuti ai campi di concentramento le farà perdere gradualmente la fede nella bontà delle persone. Non solo: questa esperienza scatenerà un brutto conflitto con il marito Johann, intento a gestire l’azienda di famiglia appena ottenuta dal suocero. Non solo: sembra che Klara ed Egon, suo cognato, si legheranno sempre di più in quanto animati da un grande desiderio di giustizia. Il giovane, infatti, farà di tutto per far sì che i nazisti fuggiti vengano puniti.