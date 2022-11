Fuori dal Coro, anticipazioni 8 novembre 2022: ospiti e temi di stasera

Come ogni martedì l’appuntamento per i telespettatori di Rete 4 è uno. Ed è con il programma di approfondimento e attualità condotto da Mario Giordano, Fuori dal Coro. Come sempre, anche stasera saranno tanti gli ospiti, molti i tempi da trattare: dall’analisi sul livello di sicurezza in Italia all’occupazione di alcuni palazzi nella Capitale. Ma non solo. Si parlerà anche delle fasce estremiste degli ultras di Milano e della violenza e dello spaccio di droga a Genova.

Medici no vax al lavoro stasera a Fuori dal Coro

Nel corso della serata, poi, ci sarà un approfondimento sul reintegro dei medici no vax negli ospedali e sulle discriminazioni subite da alcuni di loro. Focus anche sulla decisione della Regione Puglia, che vorrebbe mantenere la legge regionale con l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Tutte le inchieste di oggi

E ancora, ci sarà un’inchiesta sulle relazioni tra la politica italiana e quella strada. Poi spazio verrà lasciato agli sviluppi dell’indagine della trasmissione relativa alla presenza di alcuni nuclei di polizia segreta in Italia. Non finisce qui. Questa sera i telespettatori faranno un viaggio tra l’economia green e il cibo del futuro con il racconto degli attivisti, che continuano a bloccare le strade e a imbrattare le opere d’arte. Come sempre, con Mario Giordano ci saranno tanti ospiti ed esperti di politica.