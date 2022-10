Gabriel Rennis de Il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, cosa vuol fare da grande, Instagram

Tutto pronto per l’avvio de Il Collegio 7. La nuova stagione si annuncia piena di grandi novità. L’ambiente nel quale saranno catapultati in questa edizione i protagonisti sarà il secondo dopoguerra e precisamente il 1958.

Il cast di giovanissimi partecipanti vedrà tra gli altri la presenza di Gabriel Rennis. Chissà consa ci riserverà questo ragazzo. Ma andiamo a conoscerlo da vicino…

Chi è Gabriel Rennis de Il Collegio 7

Gabriel ha 16 anni e arriva da Ostia. Un giovane calciatore che pratica sport a livello agonistico, ma anche un ragazzo molto pieno di sé: “So er mejo de Ostia” dice nel video di presentazione. E sulla falsariga di quanto ha sottolineato con le prime dichiarazioni Gabriel prosegue sottolineando: “Tengo molto all’aspetto fisico e le ragazze che mi vengono dietro sono tante. A me piace frequentare quelle più grandi. Ma io sono anche il classico tipo al quale piace farsi desiderare. Se vogliono sto qua… se no peggio per loro…”.

Fa impazzire la mamma perché non vuole studiare

Non ama studiare. Anzi. “Faccio il Linguistico a Ostia, però con lo studio Zero proprio… ma mia mamma che è professoressa e vicepresidente, quindi se non studio volano le forche, i piatti”. Insomma un vero e proprio braccio di ferro tra il giovane Gabriel e i genitori che cercano di imporgli il rispetto delle regole.

Le speranze dei genitori

La mamma ci tiene particolarmente allo studio tanto che evidenzia: “Lo studio è importantissimo, è alla base di ogni cosa, si deve impegnare deve dare il massimo”. I genitori di Gabriel hanno grandi aspettative da questa esperienza a Il Collegio. In particolare la madre del giocatore di calcio rimarca: “Mi aspetto che impari a rispettare le regole e soprattutto deve dimostrarmi che anche senza di me riesce a studiare”.

Instagram

Gabriel ha un suo profilo Instagram, gabrielrennis_ che conta 5.572 follower. Sul sito ufficiale di Raiplay c’è la sua presentazione integrale, CLICCA QUA PER VEDERLA

