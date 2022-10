Gabriele, chi è il corteggiatore di Federica a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Al centro dello studio la tronista Federica, già volto noto del programma, che ha deciso di rimettersi in gioco e di conoscere meglio Gabriele, un suo corteggiatore. Sarà lui il ragazzo giusto? Sarà lui quello in grado di farle battere il cuore?

Cosa sappiamo su Gabriele, il corteggiatore di Uomini e Donne

Gabriele è di Tivoli e nella vita è un commerciante. Sappiamo che vende pellet, ha una sua azienda. “Ci siamo studiati, non mi sei piaciuta subito” – ha detto Gabriele, che parlando di Federica l’ha definita un po’ pigrona, come se cercasse una persona statica, abitudinaria.

L’esterna con Federica

Gabriele e Federica sono usciti insieme e hanno fatto un’esterna molto semplice. Si sono raccontati davanti a un ottimo panino con la porchetta. Gabriele ha detto di amare le discussioni, anche in un rapporto, per capire qualcosa in più. “Devo trovare il modo per conoscerti, volevo parlare e capire”.