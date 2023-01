Gaia de Laurentiis, chi è il marito Ignazio Ardizzone: età, lavoro, figli

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno. Come sempre anche questo pomeriggio – a partire dalle 14 su Rai 1– Serena Bortone è pronta a regalare ai propri amati ed affezionati telespettatori un momento di gioia e relax! Tra gli ospiti che si avvicenderanno in studio anche l’attrice Gaia de Laurentiis. Se la sua carriera artistica è ben nota e documentata, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Ignazio Ardizzone? Ecco qualche informazione su di lui!

Chi è Ignazio Ardizzone e il legame con Gaia de Laurentiis

La nota attrice romana Gaia de Laurentiis è legata sentimentalmente ad Ignazio Ardizzone. Non sono moltissime le informazioni sul conto della sua dolce metà, Ignazio Ardizzone, ma sappiamo che l’uomo è un neuropsichiatra infantile. I due si sono sposati nel 2013 e dal loro amore sono nati due figli, Emma e Massimo. Una famiglia numerosa quella dell’attrice che aveva altri due figli nati da passate relazioni: Sebastiano avuto con il produttore Fernando Ghia e Agnese nata invece dalle nozze con il regista Maurizio Catalani. ‘Ho la fortuna di svolgere un lavoro che amo e di gestire una famiglia numerosa grazie all’aiuto di mia marito che mi dà una mano su tutto’. Queste le parole della donna verso Ignazio, con il quale appafre serena e felice.

Il rapporto con i figli

‘Ho trovato il mio equilibrio quando ho iniziato a darmi delle priorità e ho capito che non si può pensare di fare tutto bene nella vita. E per me la priorità assoluta sono i miei figli, per i quali ogni rinuncia è fatta volentieri. Per esempio trovo impensabile trascorrere mesi lontana da casa per una tournée’, queste invece le parole della donna rispetto ai propri figli con i quali ha un bellissimo rapporto. Dal primo figlio ci sono 12 anni di distanza, una differenza che la de Laurentiis ha percepito nelle vesti di madre. La donna ha sempre tenuto separate le sfere professionali ed affettive, per questo la data precisa di nascita dei suoi figli non è chiara. Tuttavia, il primogenito Sebastiano dovrebbe essere nato nel 1995 ed è un pilota di aerei mentre Agnese dovrebbe essere nate nel 2000 ed Emma e Massimo nel 2006 e 2007.