Gaia Gozzi: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il fidanzato, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici ricca di novità e ospiti inediti, siete curiosi? In studio arriverà anche la nota cantante Gaia Gozzi, ex pupilla di Fedez, che ha vinto l’edizione del 2020. Porterà in studio il suo nuovo brano “Estasi”! Ecco chi è la giovane e tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita!

Chi è Gaia Gozzi: età, carriera e canzoni

Gaia Gozzi è una giovane ragazza nata il 29 settembre del 1997 a Guastalla (Reggio Emilia), ma ha vissuto a Viadana (Mantova) e oggi ha 25 anni. La madre è di origini brasiliane e da giovane faceva la ballerina. Il padre, invece, è italiano e ha un’azienda che produce biciclette old style. Gaia ha così la doppia nazionalità e conosce molto bene anche il brasiliano. Dopo un soggiorno negli Stati Uniti, Gaia ha partecipato a X Factor nel 2016 ed è stata presa nella squadra di Fedez. Si è classificata seconda, ma ha deciso di partecipare e di rimettersi alla prova sul palco di Amici 19 di Maria De Filippi. Gaia, determinata e caparbia, non ha mai mollato e ha vinto Amici 19 di Maria De Filippi. Poi è salita sul palco dell’Ariston e ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Cuore amaro”. Insomma, un successo dopo l’altro.

Vita privata: chi è il fidanzato Daniele Dezi

Gaia Gozzi è attualmente fidanzata con Daniele Dezi, produttore e collaboratore musicale di molti artisti, tra questi anche Achille Lauro. In passato la giovane cantante ha avuto una storia d’amore lunga 4 anni con un ragazzo di nome Giorgio, ma di lui non si hanno informazioni. La cantante dice di essere innamorata e felicissima con il suo Daniele, ma entrambi hanno deciso di mantenere la privacy e tenere la loro relazione lontano dai riflettori. Lui è decisamente più grande di lei, anche se non è nota la differenza d’età precisa, sappiamo che lui ha già una figlia di 7 anni di nome Ella. Ecco uno scatto della coppia:

Foto e Instagram

Gaia Gozzi è molto seguita su Instagram e il suo nuovo singolo “Estasi” ha fatto impazzire tutti e tutte le fan. Con il suo account @gaiaofficial vanta 791 mila followers. Sul suo profilo condivide molti scatti dal set, ma anche momenti rubati dalla sua vita privata.