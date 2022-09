Gazebo, chi è la moglie: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Gazebo, nome d’arte di Paul Mazzolini, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera fino alla sfera privata e all’amore immenso per la sua famiglia.

Paul Mazzolini ‘Gazebo’ e il rapporto con la moglie

Gazebo è legato sentimentalmente a una donna, che si chiama Maria, conosciuta alla fine degli anni ’80. Dal loro amore sono nati due figli, Gabriel ed Eva, ma il cantante e produttore ha sempre preferito tenere lontana dai riflettori la vita privata. E concentrarsi sul suo lavoro, tra singoli e produzioni. La famiglia vive a Roma, città dove Paul si è trasferito quando era ancora un ragazzino.

I successi di Gazebo

Quando si parla di Gazebo non si non può parlare di I Like Chopin, il suo singolo, forse più famoso, che ha fatto la storia della musica. Brano che, insieme alla Dolce Vita, è stato inserito nella colonna sonora del primo film Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, il primo cinepanettone italiano. Ma non solo. Gazebo ha preso parte, nella sua brillante carriera, a diverse trasmissioni tv e recentemente, il 15 luglio scorso, lo abbiamo visto su Rai 1 sul palco di Top Dieci, programma condotto da Carlo Conti.