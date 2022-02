Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali: età, biografia, carriera, figli, foto, altezza, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Fausto Leali, ma conosciamo meglio l’attuale moglie, la terza, Germana Schena.

Germana Schena, chi è la terza moglie di Fausto Leali: età e lavoro

Fausto Leali si è sposato per ben 3 volte. La sua prima moglie, dal 1968 al 1983, è stata Milena Cantù, compositrice e cantante italiana. La coppia ha avuto due figlie: Samantha e Deborah. Il secondo matrimonio è quello con Claudia Cocomello. La coppia ha avuto due figli: Lucrezia e Francis Faustino Leali. Nel 2014 Fausto Leali si è sposato una terza volta con Germana Schena, una donna che ha 30 anni in meno al cantante.

Germana ha sempre avuto una grande passione per la musica, ma non abbiamo molte informazioni sulla sua vita lavorativa. Sappiamo, però, che è una corista, lavora con il marito e i due si sono conosciuti proprio sul palco. Da lì non si sono mai più lasciati e oggi sono sempre più complici e innamorati. Germana ha un figlio, che ha da poco compiuto 18 anni.

Instagram

Germana ha un profilo Instagram e con l’account @germanaschena.leali vanta oltre 17 mila followers.