Gessica Notaro: chi è, età, l’aggressione, la storia, chi è il futuro marito Filippo Bologni, matrimonio, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi anche Gessica Notaro, che per la prima volta sarà in studio con Filippo Bologni, che presto diventerà suo marito. La proposta di matrimonio dei giorni scorsi, infatti, ha fatto sognare tutti. E loro racconteranno quel momento ai microfoni della trasmissione.

Cosa sappiamo su Gessica Notaro

Gessica Notaro è nata il 27 dicembre 1989 a Roma, da mamma argentina e papà calabrese. Nel 2007, quando aveva 17 anni, ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Romagna e da lì ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. E ha partecipato ad alcuni programmi tv, come Quelli che il calcio e Ciao Darwin. Nel 2011, invece, ha preso parte alla decima edizione di Amici come concorrente nella categoria canto, ma non è riuscito ad arrivare al serale. Da qui la decisione di dedicarsi alla sua passione: gli animali.

La passione per gli animali (e non solo)

Gessica Notaro, infatti, ha sempre avuto la passione per gli animali. E’ diventata un’addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini. Ma non solo spettacolo e amore per gli animali, nella sua vita ha coltivato anche la passione per il canto. Gessica Notaro, grazie all’incontro con il produttore Mauro Catalini, ha registrato un album studio in cui ha interpretato brani famosi in versione latino americana. Fino alla pagina più buia e brutta della sua vita.

L’aggressione con l’acido

Il 10 gennaio del 2017 la bella Gessica è stata aggredita sotto casa a Rimini dall’ex fidanzato Eddy Tavares che l’ha sfregiata con l’acido. La coppia si era conosciuta sul lavoro, ma l’uomo presto aveva iniziato ad essere violento e la ragazza aveva deciso di denunciarlo. L’aggressore ora è stato condannato in primo grado a 18 anni di carcere, ridotti a 15 in appello. Lei fortunatamente è viva: ha raccontato la sua storia ed è diventata una grande attivista, una testimonial contro ogni violenza di genere.

La partecipazione a Ballando, le sue attività

Gessica Notaro, dopo aver subito tantissimi interventi chirurgici, ha deciso di rimettersi in gioco. Nel 2017 ha pubblicato l’album Gracias a la vida, mentre nel 2018 ha partecipato a Ballando con le Stelle. E nel 2020 è stata ospite al Festival di Sanremo, dove ha cantato una canzone scritta da Ermal Meta, insieme ad Antonio Maggio.

La proposta di matrimonio, chi è Filippo Bologni

Ma veniamo alla vita privata. Nei giorni scorsi la proposta di matrimonio di Filippo Bologni, che presto diventerà marito di Gessica Notaro ha fatto sognare tutti. E quelle foto hanno fatto il giro dei social. Filippo Bologni, figlio di Arnaldo Bologni, ha 26 anni e nella vita è un carabiniere, ma anche un noto fantino. Ha già vinto, infatti, 6 volte il campionato italiano di salto a ostacoli. E ha chiesto la mano della sua Gessica a pochi minuti dall’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition. Al Corriere della Sera, Gessica aveva raccontato il loro primo incontro: “Quel giorno il destino ha voluto che lui, che è un campione, sia stato chiamato perché aveva vinto una gara di coppa del mondo e io, che in quel momento ero testimonial, per dire due parole. A un certo punto mi dice: Ma non perché non salti? Io non monto da vent’anni. Ma saltare. E dove vado con un occhio coperto? E lui: ‘I nostri limiti sono nella nostra testa. Sono arrivata a saltare 20 metri’. E da lì, dal 2020, non si sono più lasciati. Presto diventeranno marito e moglie.

Gessica Notaro punta tutto su Instagram

Gessica Notaro ha un profilo Instagram e con l’account @gessicanotaroreal vanta oltre 410 mila followers.