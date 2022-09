GF VIP 2022, a che ora inizia e quando va in onda il Grande Fratello Vip: orario, canale e dove guardare la diretta streaming

Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, finalmente il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissime ore su Canale 5 prenderà il via la settima e imperdibile stagione del Grande Fratello Vip. Il reality, che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori, sta per tornare e la casa anche quest’anno accoglierà molti ‘vipponi’ che si racconteranno tra passato e presente. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Sonia Bruganelli, che torna come opinionista, e Orietta Berti, new entry.

A che ora inizia il GF VIP

Il Grande Fratello Vip andrà in onda, a partire da questa sera, lunedì 19 settembre, su Canale 5. L’orario è sempre lo stesso: 21,30 circa. E terrà compagnia ai telespettatori per tutta la serata, almeno fino all’una di notte. Il programma si potrà seguire in diretta televisiva, ma anche in streaming (e gratuitamente) sul portale di Mediaset Play.

Quando finisce il reality? La data

Non c’è ancora una data ufficiale, tutto dipenderà dagli ascolti. L’anno scorso, per esempio, il reality sarebbe dovuto finire a ridotto del Natale, poi si è prolungato ed è durato ben 189 giorni. Sarà così anche quest’anno? Si raggiungerà un altro record?

Il GF VIP va in onda due volte a settimana?

Il Grande Fratello Vip anche quest’anno, come accade ormai da anni, andrà in onda due volte a settimana: il lunedì e, quasi sicuramente, il giovedì. Poi, però, la vita dei ‘vipponi’ si potrà seguire H24 sui canali predisposti perché agli italiani è sempre concesso entrare nella casa più spiata di sempre.