Grande Fratello Vip, anticipazioni prima puntata 19 settembre 2022: chi entra stasera, cast e novità

Se ne parla da mesi, ma ora finalmente il momento è arrivato e stasera, in prima serata, andrà in onda la prima e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Il reality, che è pronto a riaprire i battenti, accoglierà tanti altri ‘vipponi’, che si metteranno in gioco e si racconteranno a cuore aperto nella casa più spiata d’Italia. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, padrone indiscusso che questa volta, per la settima edizione della versione ‘vip’, sarà affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli, le opinioniste del programma.

Chi sono i concorrenti del GF VIP?

Ecco chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip, quelli pronti ad entrare nella casa più spiata di sempre. E a mettersi in gioco. L’elenco completo:

Marco Bellavia: l’attore conosciuto per aver interpretato Steve nella saga di Licia

Giovanni Ciacci: costumista ed ex volto di Detto Fatto

George Ciupilan: giovane tiktoker, ha partecipato a Il Collegio

Alberto De Pisis: conosciuto per essere stato l’ex fidanzato di Taylor Mega, prima di dichiararsi gay

Daniele Del Moro: ex gieffino e volto di Uomini e Donne

Edoardo Donnamaria: volto di Forum, speaker di RTL 102.5

Charlie Gnocchi: conduttore radiofonico e fratello di Gene Gnocchi

Amaurys Perez: ex pallavolista

Attilio Romita: giornalista del TG1

Luca Salatino: tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne

Antonino Spinalbese: parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez

Sofia Giaele De Donà: influencer, ha partecipato a Ti Spedisco in Convento

Elenoire Ferruzzi: icona trans

Antonella Fioredelisi: ex schermitrice e influencer

Gegia: attrice e comica, nota negli anni ’80

Wilma Goich: cantante amatissima

Ginevra Lamborghini: influencer e cugina di Elettra

Sara Manfuso: giornalista e moglie del deputato del PD Andrea Romano

Carolina Marconi: ex concorrente del GF 4

Nikita Pelizon: influencer

Pamela Prati: showgirl che dopo il caso Mark Caltagirone torna in tv

Cristina Quaranta: ex ragazza di Non è la Rai

Patrizia Rossetti: per anni volto di Rete 4, nota conduttrice

Il ruolo di Giulia Salemi

Tante le novità per questa edizione, oltre alla casa e uno studio rinnovati. Ci sarà anche un’area social e qui troveremo Giulia Salemi, che in tempo reale dovrà leggere i commenti che provengono direttamente dal web. Alla conduzione del GF VIP Party, invece, ci saranno Soleil Sorge, protagonista indiscussa della scorsa edizione, e Pierpaolo Pretelli.

Come seguire i daytime del GF VIP e a che ora

Saranno due gli appuntamenti del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il lunedì e giovedì. Il reality, però, si potrà seguire anche nei vari daytime: su Mediaset Extra e su LA5 dal lunedì al venerdì alle 12.30 e da lunedì al sabato all’1 di notte.