GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 21 febbraio 2022: sondaggi, televoto e anticipazioni

Delia Duran e Lulù, una delle Princess Selassiè, sono ormai in finale e loro, quello che è certo, è che arriveranno fino al 14 marzo, mentre per tutti gli altri ‘vipponi’ del GF VIP, reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori, il percorso è ancora lungo e incerto. Chi riuscirà a continuare a stare nella casa più spiata d’Italia? E chi dovrà rinunciare al sogno della vittoria? Ma soprattutto, cosa succederà nel corso della puntata di lunedì 21 febbraio?

GF VIP, chi viene eliminato lunedì 21 febbraio 2022: chi è in nomination

Venerdì scorso è stata decretata la seconda finalista del GF VIP e il pubblico ha deciso di dare questa opportunità a Lulù. Ora, come sempre, sono i telespettatori a dover decidere chi salvare tra quattro concorrenti, tutti ‘nuovi’ arrivati. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, che ha dimostrato da subito di avere una forte personalità, di Barù, che fa divertire tutti e che è sempre vicino a Jessica, di Alessandro Basciano, il fidanzato della bella Sophie che per i suoi scatti d’ira si è beccato un provvedimento, e di Kabir Bedi, il Sandokan più famoso di sempre.

GF VIP: sondaggi e televoto lunedì 21 febbraio, chi viene salvato

Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare la showgirl Nathaly Caldonazzo, che ha il 36.18% dei voti. A seguire Barù con il 31.58%, Alessandro Basciano con il 19.68% e in ultima posizione Kabir Bedi che non riesce a raggiungere il 13%. Se così fosse, ‘Sandokan’ dovrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia, ma non ci resta che aspettare la puntata di venerdì per capire cosa succederà!

Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata 21 febbraio 2022

Lunedì 21 febbraio, per la classica prima diretta della settimana, molto probabilmente si tornerà a parlare di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: ci sono stati colpi di scena in questi giorni? Ma non solo. Al centro anche il rapporto ‘speciale’ tra Jessica e Barù, che è ora a rischio eliminazione: tra di loro nascerà davvero qualcosa o è solo un’amicizia?