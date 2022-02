Grande Fratello Vip, chi è la seconda finalista: concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 17 febbraio 2022

Tra meno di un mese le luci sulla casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, si spegneranno e il 14 marzo verrà decretato finalmente il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia del programma. E se Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha già un posto assicurato nella finale, altre tre donne questa sera, giovedì 17 febbraio, si sono giocate un posto: stiamo parlando di Katia, Soleil e Lulù, tra protagoniste e tre concorrenti che vivono a Cinecittà da settembre. Ma cosa è successo? Chi di loro è la seconda finalista?

GF VIP: chi è la seconda finalista tra Katia, Soleil e Lulù

Il pubblico, che è sovrano, questa settimana ha un compito difficile: scegliere la seconda finalista del reality. Questa opportunità è stata data, nel corso della puntata di lunedì, a tre concorrenti: Katia Ricciarelli, che non si è mai tirata indietro e si è messa sempre alla prova, Soleil Sorge, protagonista indiscussa e al centro di quel triangolo ‘artistico’ con Delia e Alex, e Lulù, che dentro la casa ha trovato l’amore in Manuel Bortuzzo. Chi di loro sarà la seconda finalista del GF VIP?

GF VIP: concorrenti in nomination, cosa è successo giovedì 17 febbraio 2022

Non si può iniziare il GF VIP senza parlare di Alex Belli, di Soleil Sorge e di Delia Duran. Il triangolo ‘artistico’ che da settimane sta appassionando i telespettatori e ora che l’attore è di nuovo nella casa le attenzioni sono sempre più focalizzate su loro tre. Sì, perché Alex Belli pare abbia ritrovato la passione con sua moglie Delia, ma non ha certo nascosto il suo rapporto speciale con Soleil Sorge. Anzi, i due sotto le coperte hanno continuato a parlare e ad abbracciarsi: cosa ne penserà la Duran? Ci saranno ulteriori risvolti in questa storia, che sembra non voler finire?