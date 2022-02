Televoto GF VIP, il preferito tra Delia, Manila, Katia e Davide: i sondaggi e il primo finalista di lunedì 7 febbraio 2022

Il pubblico dovrà fare a meno della classica puntata del venerdì del Grande Fratello Vip e dovrà aspettare ancora qualche giorno, fino a lunedì 7, per scoprire il nome del primo finalista di questa lunghissima edizione del reality. Chi tra Delia, Manila, Katia e Davide avrà questo privilegio? Cosa succederà in diretta? E come reagiranno tutti gli altri ‘vipponi’. Immaginate la faccia di Soleil se dovesse essere proprio Delia, sua ‘nemica’, la prima finalista!

Leggi anche: Televoto GF VIP, il primo finalista tra Delia, Davide, Manila e Katia. I sondaggi per la puntata di lunedì 7 febbraio 2022

Televoto GF VIP: il preferito tra Delia, Manila, Katia e Davide

Il pubblico questa settimana ha un compito importantissimo: decretare il primo finalista di questa lunghissima edizione del GF VIP. Al televoto ci sono Davide, che ha fatto divertire tutti in questi mesi, Manila, sicuramente protagonista e personalità forte, Katia, che si è messa in gioco e Delia, una delle ultime arrivate, ma la più chiacchierata per via del suo matrimonio libero e tormentato con Alex Belli, ex concorrente e coinquilino della casa. Chi di loro sarà il primo finalista?

Televoto GF VIP 7 febbraio 2022: chi sarà il primo finalista

Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, Delia resta la preferita con il 45%, seguita da Davide Silvestri con il 40.18%. In ultima posizione Manila Nazzaro, con il 10.18, e Katia Ricciarelli, che non arriva nemmeno al 5%. Si tratta, lo ricordiamo, di percentuali parziali, nessuna certezza. Per scoprire il nome del primo finalista bisognerà aspettare la puntata di lunedì 7 febbraio!