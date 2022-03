GF Vip 6 Daytime, anticipazioni 1 marzo 2022: spoiler, riassunto e ultime news

Dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, che ha dichiarato apertamente di essere stanca di vivere in quella casa, isolata da tutti, e dopo il televoto flash che ha visto Alessandro Basciano salutare i compagni (e la sua fidanzata Sophie) e fare le valigie, rinunciando al sogno della vittoria, mancano sempre meno settimane alla finale tanto attesa del Grande Fratello Vip. Il reality, che ha appassionato per mesi migliaia e migliaia di telespettatori, sta per giungere al capolinea e il 14 marzo verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia del programma. Chi trionferà e spegnerà le luci di Cinecittà? E cosa vedremo nel daytime di oggi, quello subito dopo la puntata del lunedì?

Anticipazioni pomeridiano GF VIP oggi

Subito dopo Uomini e Donne e il daytime di Amici, su Canale 5 andrà in onda la fascia pomeridiana del GF VIP. Molto probabilmente, come sempre, spazio verrà dedicato alla puntata tramessa ieri sera. Inevitabilmente, si parlerà di Miriana Trevisan, una delle concorrenti più discusse, chiacchierate e mal viste dalle altre coinquiline della casa: l’unica a supportarla è l’amica Manila Nazzaro, ma riuscirà a trovare un punto di incontro con tutti in vista della finale?

L’eliminazione flash di Alessandro Basciano

Si tornerà poi sull‘eliminazione flash di Alessandro Basciano. Nel meccanismo del salvataggio a catena, i due concorrenti che non sono stati scelti dagli ‘amici’ sono stati Antonio e Miriana, che sono così finiti dritti al televoto rapido. Loro, però, hanno avuto la possibilità di trascinarsi ‘nel baratro’ altri due ‘vipponi’ e hanno deciso di fare il nome di Sophie e Alessandro. Alla fine, il pubblico da casa ha pensato bene di eliminare proprio Alessandro Basciano, che aveva ricevuto poco prima la sorpresa del figlio Nicolò e aveva dovuto fare i conti con le dichiarazioni dell’ex di Sophie, Fabrizio Corona.

L’eliminazione di Nathaly e l’amicizia con Antonio

Nel corso del daytime, quasi sicuramente, si parlerà dell’amicizia speciale tra Nathaly Caldonazzo e il giovane Antonio Medugno. Sguardi, complicità, nonostante la differenza d’età. ‘Un regalo’ della vita, lo hanno definito. Ma ora la showgirl è stata eliminata e Antonio è rimasto nella casa: riuscirà ad andare avanti senza la sua ‘spalla’?

Chi sono i concorrenti in nomination

Intanto, come già ribadito, la finale si avvicina e giovedì andrà in onda un’altra imperdibile puntata del GF VIP. Al televoto, quindi a rischio eliminazione a un passo dalla fine, ci sono Antonio, Giucas, Miriana, Davide e Sophie: chi di loro verrà salvato dal pubblico da casa? La decisione spetta ai telespettatori!