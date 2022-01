Miriana Trevisan: chi è, età, carriera, Non è la Rai, figlio, compagno, ex marito Pago, Instagram, Grande Fratello Vip, Nicola Pisu

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche la showgirl Miriana Trevisan, ma conosciamola meglio!

Miriana Trevisan: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre del 1972 ed è una nota showgirl italiana. Ha esordito a Non è la Rai, poi si è fatta conoscere al grande pubblico quando ha partecipato a programmi di successo e molto seguiti come Striscia la Notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna. Nel 2013, tra l’altro, ha anche debuttato come scrittrice pubblicando il libro Le fiabe colorate di Miriana, un libro di favole per bambini i cui diritti sono stati devoluti a una casa famiglia. Ora Trevisan è pronta per mettersi di nuovo in gioco e per varcare la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Miriana Trevisan: chi è l’ex marito, vita privata, figli

Miriana Trevisan il 14 giugno del 2003 è convolata a nozze con il cantante Pacifico Settembre, meglio conosciuto semplicemente come Pago. La coppia ha un figlio, ma nel 2013 hanno deciso di proseguire su due strade diverse.

Miriana Trevisan: Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @mirianatrevisan vanta 160 mila followers.