GF Vip 6, venerdì 11 febbraio 2022 non va in onda: ecco perché e quando torna

Puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena quella di ieri, lunedì 7 febbraio, del Grande Fratello Vip. Sì, perché tra discussioni, confronti e tante risate, è stato svelato il nome del primo finalista: è Delia Duran, una delle ultime arrivate, ad andare dritta fino al 14 marzo, quando verrà decretato dopo mesi il vincitore del reality. Un successo dopo l’altro per il programma condotto da Alfonso Signorini, ma i telespettatori venerdì prossimo dovranno a fare a meno della casa più spiata d’Italia.

GF VIP venerdì 11 febbraio 2022 non va in onda: ecco quando torna

Salta la puntata del venerdì del GF VIP. L’11 febbraio, infatti, su Canale 5 prenderà il via una nuova fiction con Vanessa Incontrada, che vestirà i panni della poliziotta Fosca Innocenti e il reality non andrà in onda. I riflettori sulla casa più spiata d’Italia torneranno ad accendersi lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino: nella casa regnerà l’amore o continueranno i dissapori?

Quando torna la doppia puntata del GF VIP?

Per il momento, il GF VIP andrà in onda solo il lunedì. Non si sa se riprenderanno le doppie puntate in vista della finale, che ci sarà il 14 marzo. Il prossimo appuntamento è per il 14 febbraio, ma ricordiamo che i ‘vipponi’ si possono seguire nelle fasce pomeridiane o in diretta h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.